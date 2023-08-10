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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Едвай и Вилена могут не пустить Жиго и Обамеянга в Лигу чемпионов, «Маккаби» готов повторить прошлогодний успех

Рассказываем о состоявшихся в среду первых матчах третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Маккаби Хайфа
Панатинаикос
Марсель
Слован БрЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023
Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 15.08.2023, 22:00

Марсель-Панатинаикос-

«Марсель» подвел Кондогбья

Самому интригующему матчу дня не хватало голов, но с точки зрения напряжения и уровня мастерства все было в полном порядке. «Пао», за который с первых минут играли арендованный у «Локомотива» Едвай, экс-краснодарец Вилена и бывший защитник ЦСКА Магнуссон, старался использовать очевидные козыри. Во-первых, фактор своего поля с горячей поддержкой трибун. Во-вторых, игровой тонус.

Греки успели провести два матча в предыдущем отборочном раунде, тогда как для «Марселя» встреча в Афинах открывала сезон. Между тем провансальцы, присматривающиеся к форварду «Локомотива» Изидору, сейчас перестраиваются. Команду возглавил Марселино Тораль, однако даже такому классному специалисту, как и отряду новичков во главе с Обамеянгом, требуется время на притирку. Один из летних новобранцев — Кондогбья — в итоге перестарался и, наступив шипами на ногу сопернику в центре поля, почти на полчаса оставил гостей в меньшинстве.

Марсельцы, кстати, изменили схему, отказавшись от привычной за последние годы расстановки с тремя центральными защитниками. Это, впрочем, никак не сказалось на позициях Жиго, который начал сезон в качестве игрока стартового состава. Вопросов к его игре не было, однако вдесятером «Марсель» не выстоял, а после мягкого заброса Ионнидиса дрогнул Балерди, и ускользнувший от него Бернард принес победу зеленым.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 15.08.2023, 21:30

Серветт Ж-Рейнджерс-

Швейцарское упорство

Значительную часть первого тайма игра на «Айброкс» напоминала встречу команд разного уровня. «Рейнджерс» владел заметным преимуществом и быстро добился перевеса в два мяча. Сначала пенальти реализовал один из самых результативных защитников европейского футбола последних лет Тавернье, а потом отличился голландец Дессерс. В отличие от него, другой новобранец — так и не раскрывшийся в «Аталанте» Ламмерс — загубил вернейший момент.

В итоге «Серветт» не развалился, а назначенный за попадание мяча в руку пенальти стал для гостей подарком судьбы. Швейцарцы даже справились с дополнительными трудностями, оставшись в меньшинстве с 59-й минуты. А их главный герой — голкипер Маль. Он стоял, как стена, а особенно впечатлил эпизод, когда Тавернье завершил фирменное подключение в атаку передачей в центр штрафной, и Маль вытащил из угла удар неудачника вечера Ламмерса. Так что в этой паре все совсем не очевидно.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
3-й отборочный раунд, 15.08.2023, 20:00

Маккаби Хайфа-Слован Бр-

Вайсс в шаге от провала

Когда-то Владимир Вайсс вошел в историю словацкого футбола, пробившись в групповой турнир Лиги чемпионов вместе с клубом «Артмедиа». После того успеха специалиста позвали в Россию, а уже после «Сатурна» он поработал в Казахстане с «Кайратом» и тренировал сборную Грузии. Вернувшись на родину, 58-летний специалист пытается добиться нового успеха в главном еврокубке, но пока не получается.

В прошлом сезоне «Слован» после гостевой победы был разбит дома «Ференцварошем» Станислава Черчесова во втором отборочном раунде (1:4). Теперь, продвинувшись до третьего круга, братиславцы находятся в шаге от провала. Уж очень прилично выглядит сейчас «Маккаби». Команда из Хайфы произвела сильное впечатление в противостоянии с «Шерифом» (4:1), а сейчас лишь подтвердила те впечатления и может дойти до группового раунда второй год подряд.

Андрей Кузичев

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