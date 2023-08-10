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10 августа, источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ крупно проиграли «Шерифу» в квалификации Лиги Европы

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ потерпели разгромное поражение от тираспольского «Шерифа» в гостевом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шериф
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Источник: ФК БАТЭ

Встреча в Тирасполе прошла с большим преимуществом хозяев поля, которые вышли вперед на 12-й минуте после точного удара Давида Анкейе. Через полчаса Седрик Бадоло забил второй мяч, а в самом начале второго тайма Анкейе в третий раз поразил ворота Андрея Кудравца. Вскоре Сиди Бане сократил разрыв в счете, но в самой концовке игры Момо Янсане забил еще два гола в ворота гостей — 5:1 в пользу «Шерифа». Ответный поединок состоится 17 августа в венгерском Мезекевешде. В случае успеха в играх с чемпионом Молдовы подопечные Кирилла Альшевского поспорят за выход в групповой этап ЛЕ с неудачником пары Лиги чемпионов «Клаксвик» (Фарерские острова) — «Молде» (Норвегия). Если борисовчане уступят «Шерифу», то перейдут в плей-офф Лиги конференций, где их соперником будет победитель встреч косовского «Балкани» и «Линкольна» (Гибралтар).

Гродненский «Неман» сегодня в Любляне проводит первый матч 3-го круга квалификации Лиги конференций против словенского «Целе».

Шериф
5:1
Первый тайм: 0:0
БАТЭ
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