«Неман» уступил словенскому «Целе» в Лиге конференций

В первой половине игры в Любляне у обоих соперников было несколько возможностей открыть счет, но мяч в ворота не попал. После перерыва хозяева стали действовать активнее и на 69-й минуте вышли вперед. В оставшееся время гродненские футболисты много атаковали, но отыграться так и не смогли. Повторная встреча за выход в плей-офф ЛК пройдет 17 августа в венгерском Дьере. Если команда Игоря Ковалевича победит по сумме двух встреч, то будет соперничать с лучшим клубом пары АЕК (Ларнака, Кипр) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). В первом матче на Кипре была зафиксирована ничья — 1:1.