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10 августа, источник: БЕЛТА

«Неман» уступил словенскому «Целе» в Лиге конференций

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» уступил футболистам словенского «Целе» со счетом 0:1 в первом поединке 3-го раунда квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Целе
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В первой половине игры в Любляне у обоих соперников было несколько возможностей открыть счет, но мяч в ворота не попал. После перерыва хозяева стали действовать активнее и на 69-й минуте вышли вперед. В оставшееся время гродненские футболисты много атаковали, но отыграться так и не смогли. Повторная встреча за выход в плей-офф ЛК пройдет 17 августа в венгерском Дьере. Если команда Игоря Ковалевича победит по сумме двух встреч, то будет соперничать с лучшим клубом пары АЕК (Ларнака, Кипр) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). В первом матче на Кипре была зафиксирована ничья — 1:1.

В квалификации Лиги Европы футболисты борисовского БАТЭ в Тирасполе потерпели разгромное поражение от местного «Шерифа» — 1:5. Ответный поединок состоится 17 августа в венгерском Мезекевешде. В случае успеха в играх с чемпионом Молдовы подопечные Кирилла Альшевского поспорят за выход в групповой этап ЛЕ с неудачником пары Лиги чемпионов «Клаксвик» (Фарерские острова) — «Молде» (Норвегия). В их первой встрече фарерцы выиграли у себя дома со счетом 2:1. Если борисовчане уступят «Шерифу», то перейдут в плей-офф Лиги конференций, где их соперником будет победитель встреч косовского «Балкани» и «Линкольна» (Гибралтар).

Целе
1:0
Первый тайм: 0:0
Неман
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