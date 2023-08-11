Текущие события
Футбол. Еврокубки
10.08
Зриньски
Брейдаблик
62
Футбол. Еврокубки
10.08
Олимпиакос П
Генк
10
Футбол. Еврокубки
10.08
Рапид В
Дебрецен
00
Футбол. Еврокубки
10.08
Хайдук С
ПАОК
00
Футбол. Еврокубки
10.08
Балкани
Линколн
20
Футбол. Еврокубки
10.08
Хайберниан
Люцерн
31
Футбол. Еврокубки
10.08
Стяуа
Норшелланн
00
Футбол. Еврокубки
10.08
Арис
Динамо К
10
Футбол. Еврокубки
10.08
Целе
Неман
10
Футбол. Еврокубки
10.08
Арока
Бранн
21
Футбол. Еврокубки
10.08
Адана Демирспор
Осиек
51
Футбол. Еврокубки
10.08
Б-36
Риека
13
Футбол. Еврокубки
10.08
Твенте
Рига
20
Футбол. Еврокубки
10.08
Фенербахче
Марибор
31
Футбол. Еврокубки
10.08
Брюгге
КА Акюрейри
51
Футбол. Еврокубки
10.08
Лех
Спартак Тр
21
Футбол. Еврокубки
10.08
Хамрун Спартанс
Ференцварош
16
Футбол. Еврокубки
10.08
Фарул
Флора
30
Футбол. Еврокубки
10.08
Хапоэль Беэр-Шева
Левски
00
Футбол. Кубок России
10.08
Ахмат
Балтика
02
Футбол. Еврокубки
10.08
Шериф
БАТЭ
51
Футбол. Еврокубки
10.08
Славия Пр
Днепр-1
30
Футбол. Еврокубки
10.08
Валмиера
Партизани
12
Футбол. Еврокубки
10.08
Сепси
Актобе
11
Футбол. Еврокубки
10.08
Санта-Колома
АЗ
01
Футбол. Еврокубки
10.08
Нефтчи
Бешикташ
13
Футбол. Еврокубки
10.08
Омония
Мидтьюлланн
10
Футбол. Еврокубки
10.08
Легия
Аустрия
12
Футбол. Еврокубки
10.08
Виктория Пл
Гзира Юнайтед
40
Футбол. Еврокубки
10.08
Русенборг
Хартс
21
Футбол. Еврокубки
10.08
Дила
АПОЭЛ
02
Футбол. Еврокубки
10.08
Жальгирис В
Хеккен
13
Футбол. Еврокубки
10.08
Карабах
ХИК
21
Футбол. Еврокубки
10.08
Сабах
Партизан
20
Футбол. Еврокубки
10.08
Буде-Глимт
Пюник
30
Футбол. Еврокубки
10.08
Струга
Эсперанж
31
Футбол. Еврокубки
10.08
Тобол Кс
Дерри Сити
10
Все события
Фоторепортажи
13«Зенит» проиграл впервые в сезоне
15Самые дорогие футбольные трансферы этого лета
00:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Шериф» уничтожил БАТЭ, за команду Мусаева забил уроженец Красноярска, победный чудо-гол «Тобола»

Рассказываем об интересных событиях первых матчей третьего отборочного раунда Лиги Европы и Лиги конференций.

Шериф
БАТЭ
Сабах
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс
Футбол

Лига Европы 2023/2024
3-й отборочный раунд. Путь чемпионов, 17.08.2023, 21:00

БАТЭ-Шериф-

Дубль бывшего нижегородца

Если «Шериф» старается держать марку, то БАТЭ — далеко не та команда, которая в свое время шумела в Европе, давая бой «Баварии» и «Ювентусу». И, в принципе, игра в Тирасполе данные мысли подтвердила. Чемпионы Молдавии уверенно переигрывали соперника, раскатывая его оборону за счет комбинационного футбола. Стоило же белорусам рвануть вперед с началом второго тайма, как их мгновенно поймали на контратаке.

Впрочем, говорить, что БАТЭ выглядел безнадежно ни в коем случае нельзя. Как минимум своим старанием команда из Борисова заслужила гол, хотя он и стал следствием грубой ошибки голкипера. Тот вроде бы забирал верховой мяч, однако неожиданно проиграл дуэль провалившемуся в лигочемпионском отборе защитнику Бане.

«Шериф» на каких-то отрезках заставляли защищаться, игроки обороны блокировали несколько опасных ударов, но скорее приднестровцы были близки к четвертому голу, чем БАТЭ ко второму. В итоге ощущения не обманули, когда Кудравец не просчитал замысел бывшего форварда «Пари НН» Янсане и пропустил удар с острого угла. А тот не успокоился и на кураже успел оформить дубль в компенсированное время, превратив ответный матч в формальность.

Футбол

Лига Европы 2023/2024
3-й отборочный раунд. Путь чемпионов, 17.08.2023, 19:00

ХИК-Карабах-

В Баку в четверг состоялось сразу три матча. Самой статусной, естественно, стала встреча «Нефтчи» с «Бешикташем» (1:3), на которую десять тысяч билетов продали за девять минут! Там, правда, борьбы не получилось, и один из турецких грандов уверенно взял свое. Ну, а «Карабаху» удалось одержать непростую победу в матче, где уже представитель Азербайджана выглядел фаворитом.

Оправдать данный статус удалось после перерыва, когда Леандро Андраде воспользовался передачей Зубира. Однако ХИК, все семь ударов которого пришлись в створ, отыгрался, и додавить финнов удалось только в концовке. Здорово сработавший в отборе Кейта организовал гол бразильского новичка Жуниньо. Гурбан Гурбанов отметил, что было важно забить после пропущенного мяча, а в Хельсинки его команда покажет лучшую реализацию.

Футбол

Лига конференций 2023/2024
3-й отборочный раунд. Путь чемпионов, 17.08.2023, 21:45

Дерри Сити-Тобол Кс-

Драма «Актобе»

Если победа «Тобола» над «Базелем» стала сенсацией, то в противостоянии с «Дерри Сити» уже казахстанская команда выступала в роли фаворита. Но, естественно, никакой недооценки североирландцев не было, и костанайцы перед Лигой конференций дали отдохнуть своим лидерам. Учитывая положительный результат, данный подход стоит признать верным.

Но и легкой победу не назовешь — все решил пушечный удар защитника Асранкулова от угла штрафной, после которого мяч вонзился в сетку рикошетом от перекладины. У проведшего отличный матч голкипера гостей Махера просто не было шансов. А россиянину Ивану Коновалову — пусть и не без доли везения — удалось сыграть на ноль.

Футбол

Лига конференций 2023/2024
3-й отборочный раунд. Путь чемпионов, 17.08.2023, 18:00

Актобе-Сепси-

Накануне встречи в Румынии возглавляющий «Актобе» бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Андрей Карпович заметил, что, на его взгляд, соперник хорошо изучен, а команда готова к матчу. Только футбол такая игра, что просчитать все невозможно. Как раз по этой причине казахстанцы остались без вполне заслуженной победы, а уверенно сыгравший Покатилов оказался не в силах сохранить минимальное преимущество.

Неудачный вынос из штрафной, удар Варги с подбора, и срикошетивший от ноги собственного защитника мяч влетел в угол, противоположный движению вратаря. Преимущество же для гостей добыл Элдер Сантана, который не смог пробить вратаря после блестящей проникающей передачи Самородова, но тут же при подаче углового в падении опередил всю оборону соперника.

Футбол

Лига конференций 2023/2024
3-й отборочный раунд. Путь чемпионов, 17.08.2023, 22:00

Партизан-Сабах-

Ребус для Мусаева

У бывшего главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева возникла серьезная проблема: за сутки до игры лучший снайпер «Сабаха» прошлого сезона — автор 17 мячей Миккельс — сообщил, что не сыграет против «Партизана», так как переходит в другую команду. Как раз эффективности немца не хватало в завершении, и азербайджанцы никак не могли реализовать очевидное преимущество.

Другая причина долго державшихся нулей на табло — великолепная игра голкипера сербов Йовановича. Впечатлило, как в концовке первого тайма он остановил опаснейший удар упустившего несколько шансов Нуриева. Но это был не главный подвиг голкипера: на 69-й минуте он эффектно парировал пенальти в исполнении капитана хозяев — игрока сборной Азербайджана и уроженца Красноярска Исаева. Только заработавший 11-метровый Летич практически сразу нанес такой дальний удар, что Йованович даже не шелохнулся. А Исаеву, который в России выступал за «Енисей» и «Зенит-2», удача все же улыбнулась, когда он подавал в штрафную, и мяч, никого не задев, завернул в дальний угол.

«Гордимся своей командой. В матче против сильного соперника мы показали высокую игровую дисциплину и характер. Не боялись соперника и на протяжении всего матча играли в атакующий футбол, создавали моменты. Мне очень понравилось, что, несмотря на нереализованный пенальти, ребята не расстроились. Но мы сделали только полдела. Шансы 50 на 50. В Белграде будет очень сложный матч. Однако сегодня я очень доволен тем, что увидел», — цитирует Мусаева Azerisport.com.

Может гордиться своей командой и Дмитрий Черышев. Да, «Санта-Колома» проиграла, но всего лишь 0:1 против одной из лучших голландских команд — достижение. Достаточно сказать, что портал Transfermarkt оценивает суммарную стоимость игроков клуба из Андорры в 2,05 миллиона евро. Это в 50 раз меньше, чем АЗ (100,75 миллиона), и в восемь раз меньше, чем стоит главная звезда алкмарцев — шведский вингер Карлссон (18).

Футбол

Лига конференций 2023/2024
3-й отборочный раунд. Путь чемпионов, 17.08.2023, 19:00

Пюник-Буде-Глимт-

«Сухарь» Хайкина

«Пюник» — последний представитель Армении в еврокубках. Неделю назад эта команда одержала яркую победу, а защитник Дашян забил со своей половины поля. Однако с «Буде-Глимт» команда Егише Меликяна шансов на успех не имела. Норвежцы с первых минут взяли игру под контроль и забили быстрый гол. Тот факт, что к перерыву в воротах гостей побывали всего два мяча — чистое везение.

Скандинавы могли забить как минимум вдвое больше, а россиянин Никита Хайкин откровенно скучал в воротах. В свою очередь другой наш соотечественник — защитник армянской команды Михаил Коваленко — пахал в обороне не покладая рук. Когда же «Пюник» после перерыва активизировался, «Буде» остудил его пыл голом Пеллегрино. А в концовке гости не смогли повысить свои шансы перед ответным матчем.

Магомед Оздоев, только подписав контракт с ПАОК, уже дебютировал в греческом клубе. Он начал встречу в Сплите на скамейке запасных, и мог наблюдать, как непросто приходится его команде. «Хайдук» был чуть ближе к победе, и в одном эпизоде гостей спасла штанга. В итоге российский полузащитник появился на поле на 79-й минуте, когда важно было успокоить игру и довести дело до вполне устраивавшей «двуглавых орлов» ничьей. А так как концовку ПАОК провел более чем уверенно и даже больше контролировал мяч, можно сказать, что премьера Оздоева получилась достойной. Все самое интересное — впереди.

Андрей Кузичев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Зенит» буксует на старте сезона. У команды Семака есть ряд проблем, которыми могут воспользоваться конкуренты
Сеанс магии Месси. В безумном матче Лео вытащил «Интер Майами» из пропасти
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь