Мастера домашних камбеков. В чем опасность «Лудогорца» в ответном матче с «Астаной»

Источник: ФК "Лудогорец"

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Астаной» и «Лудогорцем» завершился волевой победой казахстанского клуба — 2:1. Теперь в четверг, 17 августа, команды встретятся уже в Болгарии. По итогам ответной игры станет ясно, кто пробьется в раунд плей-офф ЛЕ.

У «Астаны» в минувшие выходные матчей не было, а вот «Лудогорец» успел размяться, разгромив у себя дома софийский ЦСКА — 3:0. Это говорит о том, что орлы не намерены сдаваться и добровольно вылетать в Лигу конференций. Дать бой «Астане» в ответном матче — вопрос чести для болгарского клуба.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KRCaSmYn22I" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В этом году «Лудогорец» не проиграл ни один еврокубковый матч у себя дома. В рамках текущей квалификации они разгромили косовский «Балкани» (4:0), а также сыграли вничью со словенской «Олимпией» (1:1). В начале года болгарский коллектив обыграл бельгийский «Андерлехт» (1:0) в раунде плей-офф Лиги конференций, но уступил в ответной встрече по итогам серии пенальти.

Более того, «Лудогорец» славится в Болгарии тем, что умеет возвращать долги в еврокубках. Это касается матчей на вылет, когда в первой игре клуб проиграл в гостях. К примеру, 11 лет назад орлы проиграли в гостях словацкому «Словану» — 1:2, но в ответной встрече разгромили соперника со счетом 3:0. В 2017-м они уступили на выезде литовскому «Жальгирису» — 1:2, но реабилитировались перед родными болельщиками — 4:1. В том же году они уступили израильскому «Хапоэлю» из Беэр-Шевы — 0:2, но победили дома — 3:1.

Последний подобный эпизод случился совсем недавно, в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. «Лудогорец» неожиданно проиграл косовскому «Балкани» в гостях — 0:2, но ответил мощным разгромом дома — 4:0. Как видим, расслабляться «Астане» после домашней победы точно противопоказано.

С начала сезона «Лудогорец» очень мощно смотрится на своей 10-тысячной арене. Про матчи с «Балкани» (4:0) и «Олимпией» (1:1) мы уже сказали, а еще команда уверенно разобралась с соперниками в чемпионате Болгарии. Орлы были не гостеприимны по отношению к «Этыру» (5:0) и софийскому ЦСКА (3:0). В сумме за эти четыре домашних матча «Лудогорец» одержал три победы при одной ничьей, забив 13 голов и пропустив всего один.

За последний год болгарский клуб проиграл дома всего два раза. Осенью 2022-го, в групповом этапе Лиги Европы, их остановил испанский «Бетис» (0:1). А в марте этого года «Лудогорец» неожиданно оступился в игре чемпионата с «Пирином» (0:1).

При этом, за последний год на «Лудогорец Арене» пострадали такие клубы, как «Жальгирис» (1:0), «Андерлехт» (1:0) и даже итальянская «Рома» (2:1).

«Астана» в первом матче продемонстрировала свое преимущество над соперником и победила по делу. Теперь подопечным Григория Бабаяна нужно не сбавлять темп и провести такой же уверенный матч на выезде. Конечно, сделать это в гостях будет уже сложнее, но задача вполне реальная.