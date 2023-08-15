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Футбол. Суперкубок УЕФА. Все результаты
11:04 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА «МанСити» — «Севилья»

Казахстанец Олжас Абраев назначен делегатом матча за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Манчестер Сити
СевильяСуперкубок УЕФА
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Источник: AP 2023

Игра состоится в ночь с 16 на 17 августа в 01:00 по времени Астаны. Матч пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция).

Олжас Абраев — первый вице-президент Казахстанской федерации футбола. С 2013 года является делегатом матчей УЕФА, а с 2016 года — матчевым комиссаром ФИФА. В разные годы входил в комитеты УЕФА, в такие как комитет футзала и пляжного футбола, консультативного комитета по маркетингу. В данный момент входит в состав комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.

Обслужит матч за Суперкубок судейская бригада из Франции во главе с Франсуа Летесье. Помогать ему будут Сириль Мюнье и Меди Рамуни. Судейским наблюдателем назначен глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти (Италия).

К сведению, матчевый делегат УЕФА выступает в качестве официального представителя УЕФА на матчах, председательствует на организационных собраниях перед матчем, несет ответственность за обеспечение упорядоченной организации матча и соблюдение регламента соревнований, особенно правил порядка и безопасности на стадионе и за его пределами до, во время и после матча. Также делегат представляет отчет о подготовке к матчу администрации УЕФА по ее просьбе и в случае необходимости проводит посещение объекта перед турниром для оценки возможности и уровень организации турнира.

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