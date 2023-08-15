Казахстанец получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА «МанСити» — «Севилья»

Игра состоится в ночь с 16 на 17 августа в 01:00 по времени Астаны. Матч пройдет на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция).

Олжас Абраев — первый вице-президент Казахстанской федерации футбола. С 2013 года является делегатом матчей УЕФА, а с 2016 года — матчевым комиссаром ФИФА. В разные годы входил в комитеты УЕФА, в такие как комитет футзала и пляжного футбола, консультативного комитета по маркетингу. В данный момент входит в состав комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.

Обслужит матч за Суперкубок судейская бригада из Франции во главе с Франсуа Летесье. Помогать ему будут Сириль Мюнье и Меди Рамуни. Судейским наблюдателем назначен глава судейского корпуса УЕФА Роберто Розетти (Италия).