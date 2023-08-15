Экс-футболисты РПЛ помогли «Копенгагену» выйти в раунд плей-офф отбора ЛЧ

Источник: Пресс-служба "Копенгагена"

Первая встреча команд в Дании завершилась нулевой ничьей. Основное время игры в Праге закончилось со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился Велько Бирманчевич (80-я минута), у гостей отличился бывший нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон (1). В дополнительное время команды поразили ворота друг друга по два раза — за «Спарту» забили Казим Лаци (105) и Виктор Олатунжи (107), а в датском клубе дубль оформил экс-футболист «Краснодара» Виктор Классон (105+3, 112), по ходу матча заменивший Ларссона.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Копенгагена» — 4:2.

Еще один футболист с опытом выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ) в этой встрече играл за «Спарту» — экс-форвард московского «Локомотива» Ян Кухта не отметился результативными действиями и был заменен в первом дополнительном тайме.

«Копенгаген» сыграет в квалификационном раунде плей-офф с польским «Ракувом», который ранее во вторник на выезде в ответном матче обыграл кипрский «Арис» со счетом 1:0. По сумме двух встреч польская команда одержала победу со счетом 3:1.

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