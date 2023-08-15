Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Марсель
Панатинаикос
20
Футбол. Еврокубки
21:30
Серветт Ж
Рейнджерс
11
Футбол. Еврокубки
21:30
Штурм
ПСВ
13
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
АЕК
12
Футбол. Еврокубки
21:00
Галатасарай
Олимпия Л
10
Футбол. Еврокубки
21:00
Бачка-Топола
Брага
14
Футбол. Еврокубки
20:00
Арис Л
Ракув
01
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Слован Бр
31
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Копенгаген
П 2:4
33
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Клаксвик
20
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
21:30
Серветт Ж
Рейнджерс
11
21:30
Штурм
ПСВ
13
21:00
Динамо З
АЕК
12
21:00
Галатасарай
Олимпия Л
10
21:00
Бачка-Топола
Брага
14
20:00
Арис Л
Ракув
01
20:00
Маккаби Хайфа
Слован Бр
31
20:00
Спарта П
Копенгаген
П 2:4
33
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
23:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболисты РПЛ помогли «Копенгагену» выйти в раунд плей-офф отбора ЛЧ

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Футболисты датского «Копенгагена» в серии пенальти на выезде обыграли чешскую «Спарту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Копенгаген
Спарта ПЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Пресс-служба "Копенгагена"

Первая встреча команд в Дании завершилась нулевой ничьей. Основное время игры в Праге закончилось со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился Велько Бирманчевич (80-я минута), у гостей отличился бывший нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон (1). В дополнительное время команды поразили ворота друг друга по два раза — за «Спарту» забили Казим Лаци (105) и Виктор Олатунжи (107), а в датском клубе дубль оформил экс-футболист «Краснодара» Виктор Классон (105+3, 112), по ходу матча заменивший Ларссона.

В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Копенгагена» — 4:2.

Еще один футболист с опытом выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ) в этой встрече играл за «Спарту» — экс-форвард московского «Локомотива» Ян Кухта не отметился результативными действиями и был заменен в первом дополнительном тайме.

«Копенгаген» сыграет в квалификационном раунде плей-офф с польским «Ракувом», который ранее во вторник на выезде в ответном матче обыграл кипрский «Арис» со счетом 1:0. По сумме двух встреч польская команда одержала победу со счетом 3:1.

Результаты других матчей дня:

  • «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Слован» (Братислава, Словакия) — 3:1 (общий счет — 5:2);
  • «Молде» (Норвегия) — «Клаксвик» (Фарерские Острова) — 2:0 (дополнительное время, общий счет — 3:2).

Спарта П
3:3
По пенальти: 2:4Основное время: 0:0 (0:0)
Копенгаген
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Телефон в одно место засуну'. Почему Дзюба постоянно попадает в скандалы
Парад идиотизма. Украина хочет пожизненно отстранить российскую саблистку
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь