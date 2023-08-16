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21:04 (мск), источник: Vesti.kz

Бабаян рассказал о готовности «Астаны» пройти в следующий раунд еврокубков

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян на предматчевой пресс-конференции высказался об ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы против «Лудогорца», сообщает Meta-ratings.kz.

Астана
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Источник: Vesti.kz, Данияр Есетов

— Для нас важно допустить минимальное количество ошибок и не повторять тех, которые были в первом матче в Астане. Это очень важно для того, что решать максимальные задачи. Все это нужно сделать завтра на 200 процентов. Мы уважаем «Лудогорец», но мы хотим навязать свой футбол, ни в коем случае не хотим отстаивать тот результат в Астане.

— Какая работа проделывается над реализацией команды?

— Мы очень много работаем над этим, но стараемся на этом не зацикливаться. Надеюсь, завтра мы сможем реализовать свои моменты. Понимаем, насколько важно забить на выезде против такой команды.

— Мы знаем, что долгое время работали вместе со Станимиром Стоиловым. Говорилось, что он приедет на матч. Был ли у вас диалог какой-то, какие-то рекомендации от него?

— Буквально перед выездом на пресс-конференцию я с ним встретился, он приехал в наш отель. Но мы толком не успели поговорить, только поприветствовали друг друга. Станимир — тренер с большим опытом. Если он захочет поделиться, то, конечно, мы это прием. Он очень любит «Астану», как и «Астана» любит его. Посмотрим, может, он даст какие-то советы.

— Все-таки он будет болеть за «Астану» или «Лудогорец»?

— На эту тему я с ним не разговаривал, но приехал он в наш отель (улыбается).

— Готовится ли команда к серии пенальти?

— Думаю, ни мы, ни «Лудогорец» не хочет доводить дело до серии пенальти, а ее очень сложно тренировать. Пенальти — это лотерея. Но если дело дойдет до этого, то команда будет готова. Мы бьем пенальти, но не так целенаправленно.

— В матче против «Динамо» Загреб были такие моменты, когда игроки поскальзывались и теряли мячи на ровном месте. Отрабатывали ли эти моменты на натуральном поле?

— Мы об этом говорили с командой. Мы заставили ребят купить правильные шипы. В Казахстане нет таких полей, и у игроков нет навыка играть на таком покрытии. Мы сталкиваемся с подобными проблемами. Вчера ребятам показывали видеонарезки с матча с «Динамо», где у нас было порядка десяти падений. Надеюсь, ребята исправится, купили правильные шипы.

— Вы целенаправленно решили остановиться в Разграде, а не в туристическом городе Варна?

— Да, потому что это туристический город с большим количеством людей. Плюс дорога занимает много сил. Для нас важно было правильно подойти к этому матчу, не имеем право чем-то рисковать.

Напомним, матч состоится завтра, в ночь с 17 на 18 августа, в 00:00 по времени столицы Казахстана. В первом матче «Астана» на своей арене выиграла со счетом 2:1.

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