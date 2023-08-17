«Манчестер Сити» обыграл «Севилью» и впервые выиграл Суперкубок УЕФА

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе «Манчестер Сити» гол забил Коул Палмер (63-я минута). У «Севильи» отличился Юссеф Эн-Несири (25). В серии пенальти английская команда выиграла со счетом 5:4, единственный 11-метровый не реализовал полузащитник «Севильи» Неманья Гудель. Впервые в Суперкубке УЕФА применялся новый формат: после завершения основного времени вничью команды не играли два дополнительных тайма по 15 минут, а сразу били пенальти.

Матч начался с минуты молчания в память о болельщике греческого АЕКа, который погиб после столкновения между фанатами греческого клуба и загребского «Динамо», произошедшего 8 августа.

«Манчестер Сити» впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА, в сезоне-2022/23 английская команда в первый раз выиграла Лигу чемпионов. «Севилья» в прошлом сезоне в седьмой раз выиграла Лигу Европы. 6 августа «Манчестер Сити» в серии пенальти проиграл лондонскому «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии, основное время завершилось со счетом 1:1, в составе «Манчестер Сити» голом тогда отметился Палмер. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола завоевал трофей в четвертый раз, ранее испанец приводил к победам в турнире испанскую «Барселону» (2009, 2011) и германскую «Баварию» (2013).

Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года должен был пройти в Казани на «Ак Барс — Арене». В январе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе матча в Грецию из-за ситуации на Украине.