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Футбол. Суперкубок УЕФА. Все результаты
00:21 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» обыграл «Севилью» и впервые выиграл Суперкубок УЕФА

АФИНЫ, 17 августа. /ТАСС/. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» в серии пенальти обыграл испанскую «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Караискакис» в Пирее, который расположен в нескольких километрах от Афин.

Манчестер Сити
СевильяСуперкубок УЕФА
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Источник: AFP 2023

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В составе «Манчестер Сити» гол забил Коул Палмер (63-я минута). У «Севильи» отличился Юссеф Эн-Несири (25). В серии пенальти английская команда выиграла со счетом 5:4, единственный 11-метровый не реализовал полузащитник «Севильи» Неманья Гудель. Впервые в Суперкубке УЕФА применялся новый формат: после завершения основного времени вничью команды не играли два дополнительных тайма по 15 минут, а сразу били пенальти.

Матч начался с минуты молчания в память о болельщике греческого АЕКа, который погиб после столкновения между фанатами греческого клуба и загребского «Динамо», произошедшего 8 августа.

«Манчестер Сити» впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА, в сезоне-2022/23 английская команда в первый раз выиграла Лигу чемпионов. «Севилья» в прошлом сезоне в седьмой раз выиграла Лигу Европы. 6 августа «Манчестер Сити» в серии пенальти проиграл лондонскому «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии, основное время завершилось со счетом 1:1, в составе «Манчестер Сити» голом тогда отметился Палмер. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола завоевал трофей в четвертый раз, ранее испанец приводил к победам в турнире испанскую «Барселону» (2009, 2011) и германскую «Баварию» (2013).

Матч за Суперкубок УЕФА 2023 года должен был пройти в Казани на «Ак Барс — Арене». В январе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе матча в Грецию из-за ситуации на Украине.

Суперкубок УЕФА был разыгран в 48-й раз, с 1998 по 2012 год обладатель трофея определялся в Монако, затем УЕФА решил менять место проведения матча. В 2008 году обладателем Суперкубка УЕФА стал петербургский «Зенит», обыгравший английский «Манчестер Юнайтед» (2:0). В 2005-м за него боролся московский ЦСКА, но уступил английскому «Ливерпулю» (1:3).

Манчестер Сити
1:1
Первый тайм: 0:1
Севилья
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