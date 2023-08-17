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20:00 (мск), источник: Московский комсомолец

Арабские клубы хотят в Лигу чемпионов: это хорошо для УЕФА и нашего футбола

Покупка звездных игроков — только начало экспансии арабского футбола в Европу. Аппетиты саудовских клубов растут как на дрожжах. «МК-Спорт» объясняет, почему это не так уж и плохо. Для всех.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Волшебники Страны Оз

Арабский футбол ворвался в спортивную повестку, как канзасский торнадо в жизнь Дороти Гейл. Все началось с перехода Криштиану Роналду в саудовский «Аль-Наср» за совершенно фантастические деньги для мирового рынка футболистов. Конечно, до португальского нападающие и другие звездные игроки перебирались на Аравийский полуостров, но именно это событие стало первым шагом по дороге из желтого металла в волшебную страну сказочного восточного богатства. И можно сколько угодно язвить или негодовать по поводу неиссякаемого финансового ресурса у местных клубов и их владельцев, но факт остается фактом: футбольный мир уже не будет прежним.

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За следующие полгода вслед за Роналду в «Аль-Наср», «Аль-Иттихад», «Аль-Хилял» и «Аль-Ахли» (как быстро мы выучили это еще недавно непривычные для нас названия команд) отправилось немало известных представителей европейских и американских клубов. Даже нам перепало: трансфер Малкома из «Зенита» в «Аль-Хилял» стал рекордным для российского футбола, принеся питерцам 60 миллионов евро.

И вот уже мы смотрим прямую трансляцию финала Кубка арабских чемпионов между «Аль-Насром» и «Аль-Хилялем», в котором Малком играет против Роналду, не говоря уже про других звезд. Если бы еще год назад нам сказали, что ради этой трансляции с федерального канала на платный будет перенесена игра Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Оренбургом», то такая новость вызвала бы недоумение и улыбки. Но вот она, новая реальность.

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На самом деле понять порядок цифр, которыми оперируют арабы довольно просто на одном простом примере, простите за тавтологию.

Саудовский болельщик «Аль-Иттихада» и журналист, как пишут ТГ-каналы, подарил бразильскому полузащитнику Фабиньо, еще недавно пылившему за английски «Ливерпуль», часы одной из самых дорогих швейцарских марок. Прямо в микст-зоне после матча остановил игрока сборной Бразилии и «Аль-Иттихада», и надел на его руку эту нескромную вещицу. Стоимостью около девяти миллионов рублей, в пересчете на нашу валюту. Фабиньо обрадовался, смутился, поблагодарил и пошел дальше. Только и всего. Потому что такие деньги в своей новой арабской команде он зарабатывает… за полдня.

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Мы не завидуем и не считаем чужие деньги. Мы просто иллюстрируем.

Хорошо это или плохо, тоже вопрос абстрактный. Ведь, как известно, спрос рождает предложение. И если у кого-то есть желание расстаться со своими деньгами, то почему бы их не взять? Просто речь идет о более глубинных процессах. В футбольном мире, как и в мире политическом, возникает многополярность. Спорт ведь не на другой планете существует, а находится в тех же самых реалиях, что и остальные стороны нашей жизни.

Раньше самым главным центром силы была Европа и УЕФА. Теперь появляется еще один центр — Аравия. Конечно, старушку Европу подвинуть сложно, но у арабов такой задачи и нет. У них свои, восточные планы. А европейские клубы и национальные федерации Старого Света их начинают учитывать.

Растущие аппетиты

Вот тоже новость последних дней.

Испанская Ла Лига и Visit Saudi 16 августа подписали соглашение о сотрудничестве с целью продвижения Саудовской Аравии как направления, где «страсть к футболу переплетается с созданием связей между культурами». Так говорится в совместной заявлении после подписания документа во время визита представителей одного из лучших европейских чемпионатов в эту страну. А бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс, являющийся сейчас послом Ла Лиги, добавляет:

«Большое развитие спорта и спортивных мероприятий в Саудовской Аравии представляет собой новое привлекательное предложение для этого направления, дополненное его культурным интересом и удивительными пейзажами. Я уверен, что этот новый союз будет успешным в объединении и привлечении как футбольных и спортивных болельщиков, так и новых туристов и инвесторов».

Однако это так, мелочи. По сравнению с тем, на что действительно хотят замахнуться саудиты.

На днях итальянская газета Сorriere dello Sport сообщила, что Арабская федерация футбола всерьез намерена попросить у Европейской федерации футбола (УЕФА) место в Лиге чемпионов для команды-победителя Саудовской профессиональной футбольной лиги. Точнее даже не намерено, а уже ведет переговоры.

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Арабы на самом деле серьезно настроены принять участие в самом главной клубном европейском турнире уже начиная с сезона 24/25. У саудитов уже есть два очень престижных международных соревнования, таких как Кубок арабских чемпионов и традиционная Лига чемпионов Азии. Но шейхам, тратящих сотни миллионов евро на покупку звездных футболистов, этого уже мало.

Сами руководители Арабской федерации футбола в Эр-Рияде пока рассматривают формат участия в виде «уайлд-кард» по примеру теннисных турниров.

И это не безумная затея. В ней есть выгоды как для арабов, так и для европейцев.

Для арабов это возможность «приобрести еще больший международный престиж, конкурировать с лучшими клубами старого континента и наращивать опыт и навыки клубов, которые еще незрелы с точки зрения корпоративной организации», пишут итальянские коллеги.

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А для европейского футбола в чем профит? В том, что в Лиге чемпионов снова будут играть лучшие футболисты мира, переехавшие в арабские клубы. И это повысит интерес к турниру не столько среди болельщиков, но и среди спонсоров. В том числе компаний с Аравийского полуострова, также обладающих огромными финансовыми возможностями, и из других мусульманских стран. И это ключевой момент: УЕФА очень нужны деньги. В первую очередь из-за растущих аппетитов Международной федерации футбола (ФИФА). Чей руководитель Джанни Инфантино на последнем конгрессе своей организации недвусмысленно намекнул о необходимости перехватить пальму первенства в вопросе работы со спонсорами у УЕФА. Так что, как говорится в одной известной присказке, «бабло снова может победить зло».

Мы уже писали в одной из предыдущих статей на эту тему, что для нашего, российского футбола в этом тоже есть плюсы. И деньги, полученные «Зенитом» за переход Малкома в «Аль-Хилял», лишнее тому подтверждение.

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