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21:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Карабах» вышел в 4-й раунд квалификации Лиги Европы

Сегодня, 17 августа, состоялся ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между клубами ХИК и «Карабах».

ХИК
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Источник: пресс-служба ФК "Карабах"

Игра прошла на стадионе «Болт Арена» в Хельсинки, Финляндия. Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 мск. Результат первой встречи — 2:1 в пользу «Карабаха».

Финский клуб начал матч гораздо активнее и смог забить быстрый гол. На 10-й минуте матча форвард Сантери Хостикка оправил мяч в ворота гостей. Уже на 16-й минуте ХИК остался в меньшинстве из-за удаления Кевина Коуассиви-Бениссана. В самом конце первого тайма, на 45+3-й минуте, защитник «Карабаха» Турал Байрамов сравнял счёт. Во втором тайме алжирец Яссин Бензия упрочил преимущество азербайджанского клуба. Его гол на 56-й минуте остался последним в матче. Итоговый результат — 1:2.

В решающем раунде квалификации «Карабах» сыграет со словенской «Олимией Л».

ХИК
1:2
Первый тайм: 0:0
Карабах
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