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22:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Сепси» выбил «Актобе» из Лиги конференций

«Актобе» вылетел из еврокубков. Казахстанский клуб уступил румынскому «Сепси» в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Актобе
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Источник: соцсети

Ответная встреча команд прошла сегодня, 17 августа, в Актобе и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 67-й минуте забил Николае Пэун. Таким образом, румыны по сумме двух игр прошли в раунд плей-офф Лиги конференций (первый матч закончился вничью 1:1).

Стоит отметить, что счет ответного противостояния не по игре. «Красно-белые» большую часть игрового времени провели в атаке, но их подводила слабая реализация моментов. Впрочем, и вратарь «Сепси» Роланд Ницули был начеку. Достаточно вспомнить один из моментов первого тайма, когда Шина попытался перебросить его из убойной позиции — Ницули выручил команду, переведя мяч на угловой.

После перерыва подопечные Андрея Карповича так и не сумели расколдовать его ворота.

Как итог, «Сепси» прошел в следующий этап турнира, где встретится с норвежским «Буде-Глимтом». Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.

Актобе
0:1
Первый тайм: 0:0
Сепси
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