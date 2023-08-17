Разгромом завершился ответный матч «Астаны» в Лиге Европы

Источник: соцсети

Ответная встреча команд прошла в ночь на 18 августа в Разграде (Болгария) и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. Первую игру выиграл казахстанский клуб — 2:1.

В начале игры болгары большими силами устремились вперед. Гости до поры до времени отбивались, пока не провалились в обороне на 25-й минуте, позволив отличиться Бернарду Текпетею. Однако недолго радовались фанаты «Лудогорца», спустя четыре минуты Дембо Дарбо забил ответный гол.

А вот после перерыва «Астана» не выдержала натиска соперника и раз за разом допускала ошибки, чем умело воспользовались футболисты «Лудогорца» — голами отметились Якуб Петровский (47-я, 58-я), Бернард Текпетей (50-я) и Кирил Десподов (67-я). При этом подопечные Григория Бабаяна доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Душана Йованчича на 76-й минуте.