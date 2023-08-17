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17 августа, источник: Vesti.kz

Разгромом завершился ответный матч «Астаны» в Лиге Европы

«Лудогорец» одержал крупную победу над «Астаной» в третьем отборочном раунде Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Астана
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Источник: соцсети

Ответная встреча команд прошла в ночь на 18 августа в Разграде (Болгария) и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля. Первую игру выиграл казахстанский клуб — 2:1.

В начале игры болгары большими силами устремились вперед. Гости до поры до времени отбивались, пока не провалились в обороне на 25-й минуте, позволив отличиться Бернарду Текпетею. Однако недолго радовались фанаты «Лудогорца», спустя четыре минуты Дембо Дарбо забил ответный гол.

А вот после перерыва «Астана» не выдержала натиска соперника и раз за разом допускала ошибки, чем умело воспользовались футболисты «Лудогорца» — голами отметились Якуб Петровский (47-я, 58-я), Бернард Текпетей (50-я) и Кирил Десподов (67-я). При этом подопечные Григория Бабаяна доигрывали матч в меньшинстве из-за удаления Душана Йованчича на 76-й минуте.

Как итог, «Лудогорец» по сумме двух игр пробился в раунд плей-офф Лиги Европы, где сыграет с амстердамским «Аяксом». «Астана» в свою очередь отправилась в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с албанским «Партизани». Матчи этих стадий пройдут 24 и 31 августа.

Лудогорец
5:1
Первый тайм: 0:0
Астана
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