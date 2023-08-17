Киевское «Динамо» победило «Арис» в квалификации Лиги конференций

Текущие события
Футбол. Еврокубки
доп. время
Партизан
Сабах
20
Футбол. Еврокубки
доп. время
Дерри Сити
Тобол Кс
10
Футбол. Еврокубки
17.08
Дебрецен
Рапид В
05
Футбол. Еврокубки
17.08
АЗ
Санта-Колома
20
Футбол. Еврокубки
17.08
Люцерн
Хайберниан
22
Футбол. Еврокубки
17.08
Хартс
Русенборг
31
Футбол. Еврокубки
17.08
Риека
Б-36
20
Футбол. Еврокубки
17.08
Марибор
Фенербахче
03
Футбол. Еврокубки
17.08
БАТЭ
Шериф
22
Футбол. Еврокубки
17.08
Лудогорец
Астана
51
Футбол. Еврокубки
17.08
Генк
Олимпиакос П
11
Футбол. Еврокубки
17.08
Днепр-1
Славия Пр
11
Футбол. Еврокубки
17.08
Партизани
Валмиера
10
Футбол. Еврокубки
17.08
Эсперанж
Струга
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Неман
Целе
14
Футбол. Еврокубки
17.08
Бешикташ
Нефтчи
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Осиек
Адана Демирспор
32
Футбол. Еврокубки
17.08
КА Акюрейри
Брюгге
15
Футбол. Еврокубки
17.08
Спартак Тр
Лех
31
Футбол. Еврокубки
17.08
Мидтьюлланн
Омония
51
Футбол. Еврокубки
17.08
Брейдаблик
Зриньски
10
Футбол. Еврокубки
17.08
ПАОК
Хайдук С
30
Футбол. Еврокубки
17.08
Хеккен
Жальгирис В
50
Футбол. Еврокубки
17.08
Ференцварош
Хамрун Спартанс
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Маккаби Тель-Авив
АЕК Л
10
Футбол. Еврокубки
17.08
Динамо К
Арис
П 6:5
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Аустрия
Легия
35
Футбол. Еврокубки
17.08
Левски
Хапоэль Беэр-Шева
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Гзира Юнайтед
Виктория Пл
02
Футбол. Еврокубки
17.08
Бранн
Арока
31
Футбол. Еврокубки
17.08
Рига
Твенте
03
Футбол. Еврокубки
17.08
АПОЭЛ
Дила
10
Футбол. Еврокубки
17.08
Норшелланн
Стяуа
20
Футбол. Еврокубки
17.08
ХИК
Карабах
12
Футбол. Еврокубки
17.08
Линколн
Балкани
13
Футбол. Еврокубки
17.08
Актобе
Сепси
01
Футбол. Еврокубки
17.08
Погонь
Гент
21
Футбол. Еврокубки
17.08
Пюник
Буде-Глимт
03
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
17.08
Дебрецен
Рапид В
05
17.08
АЗ
Санта-Колома
20
17.08
Люцерн
Хайберниан
22
17.08
Хартс
Русенборг
31
17.08
Риека
Б-36
20
17.08
Марибор
Фенербахче
03
17.08
Партизани
Валмиера
10
17.08
Эсперанж
Струга
21
Футбол. Лига конференций. Все результаты
17 августа, источник: Спорт РИА Новости

Киевское «Динамо» победило «Арис» в квалификации Лиги конференций

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболисты греческого «Ариса» проиграли киевскому «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций и вылетели с турнира.

Динамо К
АрисЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: соцсети

Основное и дополнительное время ответной встречи, прошедшей в Бухаресте, завершилось со счетом 2:1 в пользу клуба из Киева. В составе гостей голом отметился Невен Джурасек (39-я минута), у номинальных хозяев отличились Назар Волошин (45) и Александр Караваев (85). На 106-й минуте судья удалил полузащитника «Ариса» Домагоя Павичича. В серии пенальти сильнее оказались футболисты украинского клуба — 6:5.

В первой игре в Салониках 10 августа победу одержал «Арис» (1:0). Болельщики греческой команды во время игры развернули баннер с текстом «Разгромите нацистов “Азова” (запрещенная в РФ террористическая организация), а также полотно с призывом “вышвырнуть нацистов из футбола”. Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала УЕФА наказать фанатов “Ариса” за вывешенный баннер.

По сумме двух игр «Динамо» вышло в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций, где сыграет против турецкого «Бешикташа», который в четверг победил азербайджанский «Нефтчи» со счетом 2:1 (общий счет — 5:2).

Динамо К
2:1
По пенальти: 6:5Основное время: 0:0 (0:0)
Арис
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Зачем я тебя отпустил?' Как Домнина спасла Костомарову жизнь
Артема Дзюбу наказали за угрозы журналисту: подробности скандала
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь