Киевское «Динамо» победило «Арис» в квалификации Лиги конференций

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Основное и дополнительное время ответной встречи, прошедшей в Бухаресте, завершилось со счетом 2:1 в пользу клуба из Киева. В составе гостей голом отметился Невен Джурасек (39-я минута), у номинальных хозяев отличились Назар Волошин (45) и Александр Караваев (85). На 106-й минуте судья удалил полузащитника «Ариса» Домагоя Павичича. В серии пенальти сильнее оказались футболисты украинского клуба — 6:5.

В первой игре в Салониках 10 августа победу одержал «Арис» (1:0). Болельщики греческой команды во время игры развернули баннер с текстом «Разгромите нацистов “Азова” (запрещенная в РФ террористическая организация), а также полотно с призывом “вышвырнуть нацистов из футбола”. Украинская ассоциация футбола (УАФ) призвала УЕФА наказать фанатов “Ариса” за вывешенный баннер.