«Шериф» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы после ничьей с БАТЭ

Встреча, прошедшая в четверг в венгерском городе Мезёкёвешд, завершилась со счетом 2:2. У «Шерифа» мячи забили Рикардиньо (40-я минута, с пенальти) и Луваннор (45+2, с пенальти). У борисовской команды отличился Артем Концевой (25) и Денис Лаптев (90+4).