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17 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Шериф» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы после ничьей с БАТЭ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Футболисты молдавского «Шерифа» обыграли белорусский БАТЭ во втором матче третьего отборочного раунда Лиги Европы и пробились в раунд плей-офф квалификации турнира.

БАТЭ
ШерифЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в венгерском городе Мезёкёвешд, завершилась со счетом 2:2. У «Шерифа» мячи забили Рикардиньо (40-я минута, с пенальти) и Луваннор (45+2, с пенальти). У борисовской команды отличился Артем Концевой (25) и Денис Лаптев (90+4).

В первом матче противостояния «Шериф» на своем поле разгромил БАТЭ со счетом 5:1. За выход в групповой этап Лиги Европы «Шериф» поспорит с фарерским «Клаксвиком».

Результаты других матчей третьего отборочного раунда:

«Хеккен» (Швеция) — «Жальгирис» (Литва) — 5:0 (первый матч — 3:1);

«Брейдаблик» (Исландия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 1:0 (2:6);

«Днепр-1» (Украина) — «Славия» (Прага, Чехия) — 1:1 (3:0);

«Лудогорец» (Болгария) — «Астана» (Казахстан) — 5:1 (1:2);

«Генк» (Бельгия) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:1 (0:1).

БАТЭ
2:2
Первый тайм: 0:0
Шериф
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