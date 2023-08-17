«Шериф» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы после ничьей с БАТЭ

Встреча, прошедшая в четверг в венгерском городе Мезёкёвешд, завершилась со счетом 2:2. У «Шерифа» мячи забили Рикардиньо (40-я минута, с пенальти) и Луваннор (45+2, с пенальти). У борисовской команды отличился Артем Концевой (25) и Денис Лаптев (90+4).
В первом матче противостояния «Шериф» на своем поле разгромил БАТЭ со счетом 5:1. За выход в групповой этап Лиги Европы «Шериф» поспорит с фарерским «Клаксвиком».
Результаты других матчей третьего отборочного раунда:
«Хеккен» (Швеция) — «Жальгирис» (Литва) — 5:0 (первый матч — 3:1);
«Брейдаблик» (Исландия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 1:0 (2:6);
«Днепр-1» (Украина) — «Славия» (Прага, Чехия) — 1:1 (3:0);
«Лудогорец» (Болгария) — «Астана» (Казахстан) — 5:1 (1:2);
«Генк» (Бельгия) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:1 (0:1).