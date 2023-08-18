Серия пенальти решила исход матча «Дерри Сити»- «Тобол» в Лиге конференций
Ирландский «Дерри Сити» и казахстанский «Тобол» определили участника раунда плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
Ирландский «Дерри Сити» и казахстанский «Тобол» определили участника раунда плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
Ответная встреча третьего отборочного раунда прошла в Талле (Ирландия), основное время завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол с пенальти на 15-й минуте забил Уильям Патчинг.
Учитывая, что первая игра в Костанае закончилась аналогичным результатом, футболистам пришлось играть дополнительное время, но и в овертайме сильнейший не был выявлен, а вот в серии пенальти удача сопутствовала костанайцам — 6:5. Вратарь казахстанского клуба Иван Коновалов отразил два пенальти.
Как итог, «Тобол» вышел в раунд плей-офф Лиги конференций, где сыграет против «Виктории Пльзень» из Чехии.
Матчи этой стадии пройдут 24 и 31 августа.
Напомним, что ранее из Лиги конференций вылетел «Актобе».