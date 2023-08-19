Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Реал Сосьедад
Сельта
Футбол. Зарубежный
18:00
Лион
Монпелье
Футбол. Первая лига
18:00
Волгарь
Енисей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
Урал
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
Химки
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм
Брентфорд
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ливерпуль
Борнмут
21
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вулверхэмптон
Брайтон
01
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Шинник
Кубань
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Боруссия М
33
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
РБ Лейпциг
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм
Фрайбург
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт
Бохум
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Хайденхайм
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Бернли
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Кельн
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Верона
Футбол. Зарубежный
19:30
Фрозиноне
Наполи
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Ростов
Футбол. Зарубежный
20:30
Альмерия
Реал
Футбол. Премьер-лига
15:00
Динамо
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Монца
Футбол. Еврокубки
21:45
АЕК
Динамо З
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:30
Осасуна
Атлетик
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
15.08
Марсель
Панатинаикос
П 3:5
21
15.08
Серветт Ж
Рейнджерс
11
15.08
Штурм
ПСВ
13
15.08
Динамо З
АЕК
12
15.08
Галатасарай
Олимпия Л
10
15.08
Бачка-Топола
Брага
14
15.08
Арис Л
Ракув
01
15.08
Маккаби Хайфа
Слован Бр
31
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
15:47 (мск), источник: Чемпионат.com

В УЕФА опровергли возможность предоставления места в ЛЧ чемпиону Саудовской Аравии

В руководящем органе европейского футбола (УЕФА) опровергли информацию о возможном допуске чемпиона Саудовской Аравии к участию в Лиге чемпионов, сообщает Foot Mercato.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Ранее итальянские СМИ сообщали, что аравийская федерация футбола ведёт активные переговоры с УЕФА с целью допустить команды из Саудовской Аравии к участию в розыгрыше Лиги чемпионов, начиная с 2025 года. Сообщалось, что идея аравийцев состоит в том, чтобы предоставить командам из Саудовской Аравии участие по уайлд-кард в новом формате Лиги чемпионов, который будет полностью изменён как раз к 2025 году. Количество участников увеличится до 36, а для всех клубов будет единая группа.

Однако теперь некоторые неназванные представители УЕФА заявили, что никаких переговоров на эту тему не было, поскольку привлечение саудовского клуба может поставить под угрозу хорошие отношения с Азиатской конфедерацией (АФК). Кроме того, идея не понравилась президенту УЕФА Александеру Чеферину, который ранее раскритиковал стратегию Саудовской Аравии с массовыми покупками футболистов в Европе.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украина требует пожизненной дисквалификации саблистки Смирновой
«Ведёт себя как быдло». Дзюбу раскритиковали за общение с журналистами
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь