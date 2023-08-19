В УЕФА опровергли возможность предоставления места в ЛЧ чемпиону Саудовской Аравии

Ранее итальянские СМИ сообщали, что аравийская федерация футбола ведёт активные переговоры с УЕФА с целью допустить команды из Саудовской Аравии к участию в розыгрыше Лиги чемпионов, начиная с 2025 года. Сообщалось, что идея аравийцев состоит в том, чтобы предоставить командам из Саудовской Аравии участие по уайлд-кард в новом формате Лиги чемпионов, который будет полностью изменён как раз к 2025 году. Количество участников увеличится до 36, а для всех клубов будет единая группа.