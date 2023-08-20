АЕК забил два гола после 90-й минуты и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

Игра проходила на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах, Греция. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. Результат первого матча — 2:1 в пользу АЕКа.

Первый тайм проходил без забитых мячей, пока на 45+2-й минуте защитник хорватского клуба Йосип Шутало не отправил мяч в сетку. Во втором тайме «Динамо» удалось забить ещё один мяч и вырваться вперёд по сумме двух встреч. Гол на счету австрийца Роберта Любичича.

Однако на 90+2-й минуте аргентинский форвард АЕКа Серхио Араужо отыграл один мяч, на 90+9-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Динамо». Форвард Леви Гарсия его реализовать не смог, но защитник Домагой Вида исправил ошибку партнёра и своим голом вывел АЕК в раунд плей-офф.

Стоит отметить, что матч должен был состояться 15 августа, но был перенесён из-за смерти греческого болельщика. 22-летний фанат АЕКа получил ножевое ранение в драке между ультрас клубов и был доставлен в афинскую больницу, где скончался от полученных повреждений.