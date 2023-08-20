УЕФА запретил фанатам загребского «Динамо» посещать гостевые матчи до конца сезона

«По оценке УЕФА, все матчи с участием болельщиков “Динамо” считаются сопряжёнными с высоким риском, что, к сожалению, подтверждается чрезвычайной серьёзностью инцидентов, связанных с присутствием в Афинах болельщиков “Динамо”, несмотря на решение не предоставлять им билетов на матч. Это также было отмечено в отчёте, содержащем информацию об инцидентах, предоставленную греческими властями УЕФА.



“Динамо” также предлагается совместно с соответствующими политическими органами, органами общественной безопасности и футбола Хорватии разработать и реализовать стратегию по искоренению насилия в футболе, связанного с их клубом. УЕФА ожидает в надлежащее время получить отчёт от клуба с подробным планом действий, составленным для решения этой серьёзной проблемы», — говорится в заявлении УЕФА.