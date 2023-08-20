УЕФА запретил фанатам загребского «Динамо» посещать гостевые матчи до конца сезона
УЕФА запретил фанатам загребского «Динамо» посещать гостевые матчи как минимум до конца сезона.
УЕФА запретил фанатам загребского «Динамо» посещать гостевые матчи как минимум до конца сезона.
«По оценке УЕФА, все матчи с участием болельщиков “Динамо” считаются сопряжёнными с высоким риском, что, к сожалению, подтверждается чрезвычайной серьёзностью инцидентов, связанных с присутствием в Афинах болельщиков “Динамо”, несмотря на решение не предоставлять им билетов на матч. Это также было отмечено в отчёте, содержащем информацию об инцидентах, предоставленную греческими властями УЕФА.
“Динамо” также предлагается совместно с соответствующими политическими органами, органами общественной безопасности и футбола Хорватии разработать и реализовать стратегию по искоренению насилия в футболе, связанного с их клубом. УЕФА ожидает в надлежащее время получить отчёт от клуба с подробным планом действий, составленным для решения этой серьёзной проблемы», — говорится в заявлении УЕФА.
Напомним, ранее встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между афинским АЕКом и загребским «Динамо» была перенесена на 19 августа по причине смерти болельщика греческого клуба, который получил ножевое ранение в драке между ультрас клубов.