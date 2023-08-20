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10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА запретил фанатам загребского «Динамо» посещать гостевые матчи до конца сезона

УЕФА запретил фанатам загребского «Динамо» посещать гостевые матчи как минимум до конца сезона.

Динамо З
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Источник: Reuters

«По оценке УЕФА, все матчи с участием болельщиков “Динамо” считаются сопряжёнными с высоким риском, что, к сожалению, подтверждается чрезвычайной серьёзностью инцидентов, связанных с присутствием в Афинах болельщиков “Динамо”, несмотря на решение не предоставлять им билетов на матч. Это также было отмечено в отчёте, содержащем информацию об инцидентах, предоставленную греческими властями УЕФА.

“Динамо” также предлагается совместно с соответствующими политическими органами, органами общественной безопасности и футбола Хорватии разработать и реализовать стратегию по искоренению насилия в футболе, связанного с их клубом. УЕФА ожидает в надлежащее время получить отчёт от клуба с подробным планом действий, составленным для решения этой серьёзной проблемы», — говорится в заявлении УЕФА.

Напомним, ранее встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между афинским АЕКом и загребским «Динамо» была перенесена на 19 августа по причине смерти болельщика греческого клуба, который получил ножевое ранение в драке между ультрас клубов.

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