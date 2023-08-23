«Рейнджерс» и ПСВ сыграли вничью в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов

Хозяева вышли вперед в концовке первого тайма — отличился Абдалла Сима. На 61-й минуте счет сравнял Ибрагим Сангаре. Рабби Матондо снова вывел шотландцев вперед на 78-й минуте, но уже три минуты спустя Люк де Йонг восстановил равновесие в счете.