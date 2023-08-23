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00:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рейнджерс» и ПСВ сыграли вничью в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов

«Рейнджерс» на своем поле сыграл вничью с ПСВ в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов — 2:2.

Рейнджерс
ПСВ
Ракув
Копенгаген
Антверпен
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Источник: Reuters

Хозяева вышли вперед в концовке первого тайма — отличился Абдалла Сима. На 61-й минуте счет сравнял Ибрагим Сангаре. Рабби Матондо снова вывел шотландцев вперед на 78-й минуте, но уже три минуты спустя Люк де Йонг восстановил равновесие в счете.

Ответная игра состоится в Нидерландах 30 августа.

«Антверпен» дома в меньшинстве удержал победу над греческим АЕКом — 1:0. Единственный гол на 15-й минуте забил Винсент Янссен. На 51-й минуте красную карточку получил полузащитник бельгийского клуба Йелле Батай.

«Копенгаген» в гостях обыграл польский «Ракув» — 1:0. Победу датчанам принес автогол защитника хозяев Богдана Раковитана.

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2:2
Первый тайм: 0:0
ПСВ
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