Гениальный перформанс Икарди в Лиге чемпионов! Звёздный форвард тащит турок в группу

В среду, 23 августа, состоялись ещё три матча раунда плей-офф Лиги чемпионов. В этот день сыграла и команда единственного оставшегося представителя России в ЛЧ голкипера Юрия Лодыгина. Рассказ о прошедших встречах — в нашем обзоре.

«Панатинаикос» Лодыгина отскочил в матче с «Брагой»

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 23.08.2023, 22:00 Брага 2 Панатинаикос 1

«Панатинаикос» Лодыгина в предыдущем раунде квалификации ЛЧ сенсационно выбил «Марсель», и для попадания на групповой этап грекам оставалось пройти «Брагу». Игру в Португалии наш голкипер как обычно начал на скамейке запасных, ведь он дублёр итальянца Альберто Бриньоли. Зато в основе «Панатинаикоса» оказались три экс-легионера РПЛ — Хёрдур Магнуссон (ЦСКА), Тин Едвай («Локомотив») и Тонни де Вильена («Краснодар»).

Поразительно, но первые два момента имел как раз защитник Магнуссон. Сначала исландец нанёс опасный удар головой — рядом со штангой. После этого Хёрдур исполнял штрафной из хорошей позиции для гола, однако чуть-чуть не попал в створ. В целом до перерыва «Панатинаикос» мало в чём уступал «Браге». Тем не менее едва не получил пенальти в свои ворота. Судья даже назначил 11-метровый, но после подсказки VAR отменил его, увидев, что это хитрый вингер Брума сфолил на единственном греке в основе «Панатинаикоса» Ваяннидисе, а не наоборот.

Первый тайм завершился вничью, зато в начале второго португальцы забили. Тот же Брума сделал передачу Абелю Руису, а нападающий испанской молодёжки свободно принял мяч и нанёс точный удар низом из полукруга. Опорники «Панатинаикоса» не доработали.

За 20 минут до конца команда Лодыгина пропустила и второй гол — очень обидный! Португальцы выбросили аут, а Едвай неудачно сыграл на перехвате и подарил мяч сопернику. В результате форвард Альваро Джало беспрепятственно поразил ворота Бриньоли.

Более того, в концовке «Брага» должна была довести дело до крупной победы. «Панатинаикос» спас от разгрома сменщик Лодыгина — Бриньоли совершил классный сейв. И вместо 3:0 вдруг стало 2:1. На 90+5-й минуте греки забили своим первым ударом в створ после перерыва. Аргентинский хавбек Даниэль Мансини совершил рывок за спину защитнику через правый полуфланг, избежал офсайда и неотразимо пробил низом. VAR проверил эпизод — всё было чисто. «Панатинаикос» чудом сохранил надежду на выход в групповой этап.

«Галатасарай» забил «Мольде» три гола тремя ударами в створ

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 4-й отборочный раунд, 23.08.2023, 22:00 Мольде 2 Галатасарай 3

Матч «Мольде» и «Галатасарая» получился самым интересным в этот игровой день Лиги чемпионов. Норвежцы доминировали в дебюте игры и открыли счёт уже на 8-й минуте. После углового гол ударом головой от земли забил защитник Мартин Эллингсен.

Но потом собравшие звёздный состав турки использовали своё преимущество в индивидуальном мастерстве. Они сравняли счёт первым же ударом на 25-й минуте. Причём «Галатасараю» ещё и повезло. Сержиу Оливейра пробил со штрафного, а мяч после рикошета от Эллингсена изменил направление и влетел в сетку.

На исходе получаса игры топ-класс показал и Мауро Икарди. Аргентинец открылся под заброс к углу вратарской, после чего нанёс потрясающий удар с лёта в касание под перекладину. Чудо-гол Икарди!

<iframe width="560" height="315" src="https://ok.ru/videoembed/5995535272607?brandsafety=&autoplay=1&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Более того, до перерыва ещё и Юнус Акгюн забил третий мяч за счёт индивидуальных действий. Но его красивый гол не засчитали, так как контрвыпад турок начался благодаря фолу на норвежском футболисте.

Казалось, «Галатасарай» разваливает «Мольде», тем не менее вскоре после перерыва норвежцы отыгрались. По игре-то в отличие от состава они ни в чём не уступали туркам. Быстрая атака завершилась кроссом Кнутсона на вингбека Хёугана, влетевшего в штрафную через левый полуфланг и удачно попавшего.

Тем не менее завершился матч в Норвегии очень обидно для хозяев. По итогам игры «Мольде» перебил «Галатасарай» в три с половиной раза — 21:6 по ударам! Турки трижды пробили в створ и забили три гола. В компенсированное время снова гениально сыграл Икарди, пробросив мяч грудью мимо защитника и сделав передачу на открывшегося перед воротами Фредрика Мидтше. Норвежский хавбек забил на родине и приблизил «Галатасарай» к групповому этапу.

«Маккаби» и «Янг Бойз» выдали скучнейшую игру раунда плей-офф ЛЧ

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 4-й отборочный раунд, 23.08.2023, 22:00 Маккаби Хайфа 0 Янг Бойз 0

Матч «Маккаби» с «Янг Бойз» болельщикам команд едва ли захочется пересматривать. В первом тайме соперники нанесли на двоих всего один удар в створ — это сделали хозяева. На поле обращало на себя внимание разве что присутствие двух футболистов с похожими именами: за «Маккаби» играл полузащитник Али Мохамед из Нигера, а за «Янг Бойз» защитник Мохамед Али из Гвинеи, так что от этой встречи можно было ждать если не яркого футбола, то хорошей драки.

Во втором тайме получил жёлтую карточку тот Али, который выступает за «Маккаби» (за задержку противника). А игра осталась такой же малосодержательной. Если в первом тайме команды наиграли по xG на 0,24 гола, то после перерыва на 0,29. Израильтяне ещё один раз попали в створ, швейцарцы же завершили матч с нулём попаданий. В этой паре всё решится в Берне, где придётся забивать, хотя бы в серии пенальти.