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12:11 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ сыграет с косовским «Балкани» в плей-офф квалификации Лиги конференций

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций против косовского клуба «Балкани», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Соцсети

Встречу, которая состоится на поле стадиона «Фадиль Вокри» в Приштине, будет судить болгарская бригада арбитров во главе с Воленом Чинковым. В минувший уик-энд во втором туре косовского первенства «Балкани» одержали домашнюю викторию над «Фероникели» — 2:0, и сейчас имеют 6 очков из 6 возможных.

Ответный поединок за попадание в групповую стадию Лиги конференций между БАТЭ и «Балкани» пройдет 31 августа в венгерском Мезеквешде. Проигравший по сумме двух встреч завершит еврокубковый сезон. Оба соперника начинали его с квалификации Лиги чемпионов. Там БАТЭ сначала оказался сильнее албанского клуба «Партизани» из Тираны — 1:1 и 2:0, а потом потерпел поражения от кипрского «Ариса» из Ларнаки — 2:6 и 3:5, после чего перешел в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где по сумме двух поединков уступил молдавскому «Шерифу» из Тирасполя — 1:5 и 2:2.

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