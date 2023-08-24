«Астана» обыграла «Партизани» в матче с отмененными голами Аймбетова и Томасова

Встреча прошла на «Астана Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Отличился Степан Лончар (41-я минута).

Стоит сказать, что подопечные Григория Бабаяна с первых минут устремились вперед большими силами. Порой излишняя старательность мешала футболистам в завершающей фазе атак. Тем не менее им удалось добиться успеха незадолго до перерыва усилиями Лончара.

Вскоре Абат Аймбетов удвоил преимущество, однако после видеопросмотра его гол был отменен из-за офсайда.

Также на 68-й минуте не засчитали гол Марина Томасова, появившегося на поле во втором тайме. Опять же из-за положения «вне игры». На последних минутах матча Томасов вновь огорчил вратаря гостей Пано Кирко, но, увы, и этот мяч отменили.