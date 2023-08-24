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24 августа, источник: Vesti.kz

«Астана» обыграла «Партизани» в матче с отмененными голами Аймбетова и Томасова

«Астана» одержала победу над албанским «Партизани» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Астана
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Встреча прошла на «Астана Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Отличился Степан Лончар (41-я минута).

Стоит сказать, что подопечные Григория Бабаяна с первых минут устремились вперед большими силами. Порой излишняя старательность мешала футболистам в завершающей фазе атак. Тем не менее им удалось добиться успеха незадолго до перерыва усилиями Лончара.

Вскоре Абат Аймбетов удвоил преимущество, однако после видеопросмотра его гол был отменен из-за офсайда.

Также на 68-й минуте не засчитали гол Марина Томасова, появившегося на поле во втором тайме. Опять же из-за положения «вне игры». На последних минутах матча Томасов вновь огорчил вратаря гостей Пано Кирко, но, увы, и этот мяч отменили.

Ответная игра команд состоится в ночь на 1 сентября на «Эльбасан-Арене».

Астана
1:0
Первый тайм: 0:0
Партизани
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