Текущие события
Футбол. Еврокубки
24.08
Олимпиакос П
Чукарички
31
Футбол. Еврокубки
24.08
ЛАСК
Зриньски
21
Футбол. Еврокубки
24.08
Клаксвик
Шериф
11
Футбол. Еврокубки
24.08
Балкани
БАТЭ
41
Футбол. Еврокубки
24.08
АЗ
Бранн
11
Футбол. Еврокубки
24.08
Хартс
ПАОК
12
Футбол. Еврокубки
24.08
Юнион
Лугано
20
Футбол. Еврокубки
24.08
Слован Бр
Арис Л
21
Футбол. Еврокубки
24.08
Осасуна
Брюгге
12
Футбол. Еврокубки
24.08
Лудогорец
Аякс
14
Футбол. Еврокубки
24.08
Олимпия Л
Карабах
02
Футбол. Еврокубки
24.08
Динамо З
Спарта П
31
Футбол. Еврокубки
24.08
Гент
АПОЭЛ
20
Футбол. Еврокубки
24.08
Мидтьюлланн
Легия
33
Футбол. Еврокубки
24.08
Лилль
Риека
21
Футбол. Еврокубки
24.08
Генк
Адана Демирспор
21
Футбол. Еврокубки
24.08
Славия Пр
Заря Лг
20
Футбол. Еврокубки
24.08
Хеккен
Абердин
22
Футбол. Еврокубки
24.08
Фарул
ХИК
21
Футбол. Еврокубки
24.08
Левски
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Еврокубки
24.08
Сепси
Буде-Глимт
22
Футбол. Еврокубки
24.08
Фенербахче
Твенте
51
Футбол. Еврокубки
24.08
Динамо К
Бешикташ
23
Футбол. Еврокубки
24.08
Рапид В
Фиорентина
10
Футбол. Еврокубки
24.08
Маккаби Тель-Авив
Целе
41
Футбол. Еврокубки
24.08
Норшелланн
Партизан
50
Футбол. Еврокубки
24.08
Жальгирис В
Ференцварош
04
Футбол. Еврокубки
24.08
Струга
Брейдаблик
01
Футбол. Еврокубки
24.08
Астана
Партизани
10
Футбол. Еврокубки
24.08
Тобол Кс
Виктория Пл
12
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
24.08
Балкани
БАТЭ
41
24.08
АЗ
Бранн
11
24.08
Хартс
ПАОК
12
24.08
Осасуна
Брюгге
12
24.08
Гент
АПОЭЛ
20
24.08
Мидтьюлланн
Легия
33
24.08
Лилль
Риека
21
24.08
Генк
Адана Демирспор
21
Футбол. Лига конференций. Все результаты
24 августа, источник: Vesti.kz

«Тобол» и «Виктория Пльзень» определили победителя первого матча плей-офф ЛК

«Тобол» уступил чешской «Виктории Пльзень» в первом матче раунда плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Тобол Кс
Виктория ПлЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: Соцсети

Встреча, прошедшая в Костанае, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей голами на 73-й и 90-й минутах отметились Каду и Лукаш Калвах. У проигравших один мяч с пенальти на 90+9-й минуте отыграл Серж Дебле.

Увы, подопечные Милича Чурчича не смогли воспользоваться своими моментами у ворот соперника. А вот футболисты «Виктории Пльзень» более бережно отнеслись к своим возможностям для взятия ворот.

В целом, класс гостей был виден невооруженным глазом, а после забитого гола они вовсе заиграли раскрепощенно, предпочитая искать счастье на половине поля «Тобола», а не отсиживаться в обороне. В результате команда Мирослава Коубека упрочила свое преимущество. Правда, перед самым финальным свистком позволила костанайцам отыграть один мяч с 11-метровой отметки. Несмотря на это, «Виктория Пльзень» уезжает из Казахстана с весьма комфортным заделом, сделав серьезную заявку на выход в групповой этап турнира.

Ответная игра команд состоится 31 августа в Чехии.

Тобол Кс
1:2
Первый тайм: 0:0
Виктория Пл
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь