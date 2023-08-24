Гол Зайнутдинова принёс «Бешикташу» победу в матче с киевским «Динамо» в квалификации ЛК

На 40-й минуте матча нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар реализовал пенальти, назначенный за игру рукой защитника «Динамо» Дениса Попова в своей штрафной площади. На 60-й минуте ударом в девятку забил полузащитник киевлян Николай Шапаренко, но на 64-й минуте защитник стамбульцев Омар Колли отправил второй мяч в ворота бело-синих после розыгрыша углового. Всего через две минуты «Динамо» вновь отыгралось: нападающий Назар Волошин замкнул навес в исполнении хавбека Виталия Буяльского. А на пятой компенсированной минуте победный мяч за «Бешикташ» забил казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов, который дебютировал в этом матче за стамбульский клуб, выйдя на замену в перерыве.