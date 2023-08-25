Футболисты БАТЭ проиграли «Балкани» в плей-офф Лиги конференций

Игра в Приштине началась с атак хозяев, но счет открыли гости. Отразив стартовый натиск балканцев, борисовчане на 10-й минуте провели быструю контратаку, и Денис Лаптев вывел свою команду вперед. Однако удержать преимущество не удалось — через 20 минут Байрам Яшаница после подачи углового восстановил паритет. После перерыва хозяева еще трижды поразили ворота Андрея Кудравца: голевой дубль оформил Блеарт Толай, еще один гол забил Арменд Таки.

Ответный поединок за попадание в групповую стадию Лиги конференций между БАТЭ и «Балкани» пройдет 31 августа в венгерском Мезеквешде. Проигравший по сумме двух встреч завершит свой еврокубковый сезон. Оба соперника начинали его с квалификации Лиги чемпионов. Там БАТЭ сначала оказался сильнее албанского клуба «Партизани» из Тираны — 1:1 и 2:0, а потом потерпел поражения от кипрского «Ариса» из Ларнаки — 2:6 и 3:5, после чего перешел в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где по сумме двух поединков уступил молдавскому «Шерифу» из Тирасполя — 1:5 и 2:2.