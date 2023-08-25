«Астана» победила при трех отмененных голах, новая команда Лунева одной ногой в группе Лиги Европы

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В игре только Хайкин

Футбол Лига конференций 2023/2024 Плей-офф, 24.08.2023, 20:00 Сепси 2 Буде-Глимт 2

После двух сухих матчей против «Пюника» Никита Хайкин дважды пропустил в Румынии, но оба раза — с пенальти. Впрочем, нет разницы, как мяч оказался в воротах. Важно, что «Буде-Глимт» два раза упускал преимущество в счете и не имеет форы перед ответным матчем. С другой стороны, норвежцы сыграют дома, а там в Лиге конференций у них одиннадцать побед при одной нулевой ничьей.

Что касается других наших легионеров, то они в Лиге конференций в этот раз не сыграли. Александр Кокорин, как и на старте итальянского чемпионата, остался на скамейке запасных и стал свидетелем поражения «Фиорентины» от венского «Рапида» (0:1). А Магомед Оздоев не мог помочь ПАОК в гостевом матчей против шотландского «Хартса», так как, несмотря на все усилия клуба, не смог получить британскую визу.

Футбол Лига конференций 2023/2024 Плей-офф, 24.08.2023, 20:00 Динамо К 2 Бешикташ 3

Зато блестяще дебютировал в «Бешикташе» недавно перешедший из ЦСКА Зайнутдинов. Он вышел на замену в перерыве, когда «орлы» имели минимальное преимущество, которое не сумели удержать дважды. Развязка наступила в компенсированное время, когда Зайнутдинов отпасовал на край штрафной, после чего принял ответную передачу и вторым касанием отправил мяч в сетку.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239297&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Заявка «Карабаха» и провал БАТЭ

Футбол Лига Европы 2023/2024 4-й отборочный раунд, 24.08.2023, 21:45 Клаксвик 1 Шериф 1

«Клаксвик», войдя в историю как первый представитель Фарер в групповом раунде еврокубков, устроил праздник своим болельщикам. По случаю 119-летия клуба было принято решение сделать вход на игру свободным, а тем, кто успел приобрести билеты ранее, вернули деньги.

И, естественно, островитяне делали все, чтобы не разочаровать болельщиков своей игрой. Хозяева создали серьезные проблемы «Шерифу», и если бы не Коваль, для приднестровцев все могло сложиться куда сложнее. Как раз после очередного сейва голкипера чемпионам Молдавии удалось довести свою атаку до ума, и после красивой комбинации на идеальную позицию вывели Мбекели.

Правда, гол камерунца команде Роберто Бордина ничего не гарантирует. «Клаксвик» в этой европейской кампании особенно опасен в гостях. Именно на чужих полях решалась судьба противостояний с «Ференцварошем» Станислава Черчесова и «Хеккеном». Фарерцы проиграли только в гостях у «Мольде», пропустив два мяча в овертайме.

Футбол Лига Европы 2023/2024 4-й отборочный раунд, 24.08.2023, 21:00 Олимпия Л 0 Карабах 2

«Карабах», уже гарантировав себе десятое подряд выступление в групповом раунде еврокубков, не собирался довольствоваться малым, и в четверг команда Гурбана Гурбанова сделала уверенный шаг к продолжению выступлений в Лиге Европы. Два гола к перерыву в Любляне — практически гарантия успеха по сумме двух матчей. Даже не верилось, что накануне главный тренер азербайджанцев сетовал на усталость своих футболистов из-за жесткого графика. Вместе с тем, тренирующий «Карабах» уже 15 лет специалист выражал надежду, что восстановиться футболистам поможет опыт. Ну, а результат говорит сам за себя, так что недавно пополнивший команду российский голкипер Андрей Лунев должен сыграть во втором по статусу еврокубке.

Футбол Лига конференций 2023/2024 Плей-офф. Путь чемпионов, 24.08.2023, 21:45 Балкани 4 БАТЭ 1

Ну, а европейская кампания некогда грозного БАТЭ подходит к концу, и команда из Борисова шестой раз подряд не сможет пробиться в групповой раунд одного из еврокубков. Шансы на это изначально расценивались невысоко, однако быстрый гол бывшего нападающего московского «Торпедо» Лаптева заставил скептиков притихнуть. Но ненадолго. Не сумев сохранить перевес в счете к перерыву и пропустив после углового, во втором тайме белорусская оборона развалилась. И это еще на выручку гостям приходил каркас ворот, а в других эпизодах БАТЭ спасал переходящий зимой в московское «Динамо» 19-летний голкипер Кудравец.

«Тобол» не справился с чехами

Футбол Лига конференций 2023/2024 Плей-офф, 24.08.2023, 17:00 Тобол Кс 1 Виктория Пл 2

«Тобол» прыгнул выше головы уже во втором раунде, выбив из турнира «Базель», который еще весной играл в полуфинале Лиги конференций. А так как аппетит приходит во время еды, после драматичной серии пенальти против «Дерри Сити» костанайцы старались с оптимизмом смотреть и на противостояние с «Викторией».

Вместе с тем главный тренер «Тобола» Милич Чурчич говорил, что его команде не хватает ротации и, возможно, качества, а на протяжении двух месяцев приходится играть каждые три-четыре дня. Уже накануне он напомнил об уровне чехов, отметив, как в прошлом сезоне они соперничали с «Барселоной», «Интером» и «Баварией». Тем не менее, казахстанцы играли смело и ни в чем не уступали гостям из Плзени.

И как же обидно было российскому голкиперу Ивану Коновалову, когда подача с фланга завершилась скидкой в район дальней штанги, а удар в противоход с нескольких метров получился неберущимся. Мало шансов было у вратаря и против выскочившего один на один Калвача. А пенальти, реализованный когда-то игравшим за «Химки» и «СКА-Хабаровск» Дебле, был заработан «Тоболом» слишком поздно.

Футбол Лига конференций 2023/2024 Плей-офф. Путь чемпионов, 24.08.2023, 17:00 Астана 1 Партизани 0

«Астана», будучи разбитой в Лиге Европы «Лудогорцем» (1:5), получила шанс в турнире рангом ниже. Григорий Бабаян, которому уже задали вопрос о возможной отставке в случае непопадания в групповой турнир, даже заявил, что матчи с «Партизани» — самые важные на данном этапе сезона. «Мы все силы бросим туда, все сделаем от себя по максимуму, надо будет — умрем на поле, но сделаем все, чтобы пройти в группу Лиги Конференций. Насчет психологии, все пацаны готовы, понимают и ответственно готовятся», — цитировал тренера sports.kz.

С отдачей к игрокам казахского клуба вопросов точно не было, но порой казалось, что эмоции мешают им в завершающей стадии. Однако стоило Лончару решиться на удар с подбора и открыть счет, хозяева словно избавились от лишнего давления. В оставшиеся до перерыва время Оганесян едва не закрутил мяч в дальнюю «девятку», потом была попытка перебросить вратаря, а гол Аймбетова отменили из-за небольшого офсайда. И его же удар в начале второго тайма вратарь с трудом остановил ногой.