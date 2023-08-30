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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мольде» потрепал нервы «Галатасараю», 39-летний ветеран не пустил в ЛЧ команду Едвая и Вилены

Рассказываем о состоявшихся во вторник ответных матчах четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов.

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Источник: ФК "Галатасарай"

Икарди снова забил

Победа за Полярным кругом в первом матче заметно облегчила «Галатасараю» задачу выхода в групповой турнир. «Мольде» так, естественно, не считал, и начал очень активно, но стоило хозяевам заработать штрафной, и гости дрогнули. Икарди, которого не могли сдержать неделю назад, задержали руками в штрафной, и аргентинец сам безупречно исполнил пенальти.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
4-й отборочный раунд, 29.08.2023, 22:00

Галатасарай2Мольде1

А в середине первого тайма с его участием произошел курьезный эпизод. Аргентинец оказался между двумя столкнувшимися в воздухе соперниками, и если Икарди врачи быстро привели в нормальное состоянии, то обоих норвежцев пришлось менять. В общем, «Мольде» не везло. В том числе и в завершении, где до перерыва все заканчивалось промахами, либо сейвами Муслеры.

Однако упорство скандинавов все же принесло результат, и далеко не первый заход на цель сравнявшего счет Хестада заставил стамбульские трибуны нервничать. Все-таки запаса прочности в начале сезона у «Галатасарая» не чувствуется. Речь, прежде всего, об игре в обороне, которая продолжила пропускать выпады «Мольде». Вышедший на замену Бериша мог претендовать на голевой дубль, однако проиграл дуэль Муслере, а забитый им мяч отменили из-за офсайда.

Нервотрепка для хозяев закончилась в компенсированное время, когда во втором матче подряд «Мольде» пропустил после рикошета от стоявшего в «стенке» футболиста. И, как бы обидно не было, норвежцы отправляются в Лигу Европы с высоко поднятой головой. А «Галатасарай» — пусть и не без нервов — возвращается в групповой турнир с рекордной в истории клуба серией из пяти побед. «Львы» достигли этой стадии в 17-й раз, что равняется суммарному числу выходов в группу всех остальных турецких команд.

Португальская стабильность

Неделю назад «Панатинаикос» голом на последних минутах поднял градус противостояния перед домашней игрой в Афинах, и во вторник напряжение ощущалось в каждом эпизоде. В том числе и его жертвой стал арендованный греками у «Локомотива» Едвай, которому потребовалась замена в концовке первого тайма.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 29.08.2023, 22:00

Панатинаикос0Брага1

Что до моментов, то сначала могла забить «Брага», однако удар капитана испанской сборной на молодежном Евро Абеля Руиса голкипер отразил ногой. А грекам мог принести успех угловой в исполнении экс-краснодарца Вилены. Его завершал Ваяннидис, и вратарь вытащил мяч из-под перекладины. Еще один сейв Матеуса — уже во втором тайме — случился после попытки Паласиоса низом поразить дальний угол. И в итоге все решила как раз реализация.

Брума, что называется — исполнил, закрутив мяч под дальнюю штангу. А «Пао» свои шансы транжирил. Джуричич и Шпорар, возможно, даже видели мяч в воротах, только первый промахнулся, а второму в площади ворот помешал вернувшийся на родину ветеран Жозе Фонти. Победителю Евро-2016 и чемпиону Франции в составе «Лилля» в декабре исполнится 40 лет. Он — один из символов прорыва «Браги» в групповой турнир, где третий год подряд Португалия будет представлена тремя командами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Израильское невезение

По первой игре возникло стойкое ощущение, что выдержавший натиск соперника в первом тайме и потом забравший себе инициативу «Янг Бойз» четко знает, что делать. Только это не гарантировало отсутствие ошибок, и одна из них в самом дебюте сегодняшней игры могла иметь для швейцарцев печальный последствия. От гола Давида спасли касание вратаря и штанга, в которую перевел мяч Рачоппи.

Футбол

Лига чемпионов 2023/2024
4-й отборочный раунд, 29.08.2023, 22:00

Янг Бойз3Маккаби Хайфа0

Зато обострявший игру на правом фланге Элиа с интервалом в пять минут организовал два взятия ворот «Маккаби». В первом случае мощно сыграл на «втором этаже» Иттен, у которого не получилось в «Рейнджерс» и в бундеслиге, и который стал самим собой после возвращения в родной клуб. А потом — испугавшись его давления — по крутой траектории отправил мяч за шиворот собственному вратарю Сек.

Команда из Хайфы в этот вечер стала синонимом невезения. Лидер атаки гостей Пьерро не смог вернуть «Маккаби» в игру, головой направив мяч в перекладину. А едва начался второй тайм, Угринич довел счет до крупного при помощи не оставившего голкиперу шансов рикошета. Второго подряд выхода в групповой турнир у Хайфы не будет, зато в Берне матчи главного еврокубка увидят после двухлетней паузы.

Автор: Андрей Кузичев

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