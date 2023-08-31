Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Последними командами, пробившимися в основную стадию, в среду стали нидерландский ПСВ, бельгийский «Антверпен» и датский «Копенгаген». Ранее во вторник, 29 августа, в групповой этап через квалификацию прошли швейцарский «Янг Бойз», португальская «Брага» и турецкий «Галатасарай».

В основной сетке Лиги чемпионов выступят: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ньюкасл Юнайтед» (все — Англия); «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (Мадрид), «Реал Сосьедад», «Севилья» (все — Испания); «Бавария» (Мюнхен), «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», «Унион» (Берлин, все — Германия); «Интер» (Милан), «Милан», «Наполи», «Лацио» (все — Италия); «Пари Сен-Жермен», «Ланс» (оба — Франция); «Бенфика», «Порту», «Брага» (все — Португалия); «Фейенорд», ПСВ (оба — Нидерланды); «Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Галатасарай» (Турция), «Шахтер» (Украина), «Антверпен» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания).