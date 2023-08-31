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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Определился состав корзин для жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов

В четверг, 31 августа, в 19:00 мск состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов — 2023/2024.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Полный состав корзин выглядит следующим образом.

Первая — «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Бавария» (Германия), «Барселона» и «Севилья» (обе команды представляют Испанию), «Наполи» (Италия), «Бенфика» (Португалия), «Фейеноорд» (Нидерланды).

Вторая — «Реал» и «Атлетико» (обе команды представляют Испанию), «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» (обе команды представляют Англию), «Боруссия» Дортмунд и «Лейпциг» (обе команды представляют Германию), «Интер» (Италия), «Порту» (Португалия).

Третья — «Лацио» и «Милан» (обе команды представляют Италию), «Шахтёр» (Украина), ПСВ (Нидерланды), «Брага» (Португалия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Копенгаген» (Дания), «Црвена Звезда» (Сербия).

Четвёртая — «Ньюкасл» (Англия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Селтик» (Шотландия), «Антверпен» (Бельгия), «Унион» (Германия), «Галатасарай» (Турция), «Ланс» (Франция), «Янг Бойз» (Швейцария).

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