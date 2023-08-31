Керк оставил без Лиги чемпионов Понсе и Цубера, ПСВ отомстил «Рейнджерс»

Новая звезда в ПСВ

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 4-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 30.08.2023, 22:00 ПСВ 5 Рейнджерс 1

Год назад на этой же стадии первый матч в Глазго завершился с тем же счетом 2:2, и ПСВ тоже отыгрался в концовке. И если в этом кто-то пытался усмотреть цикличный характер истории, в ответной игре стоило ставить на «Рейнджерс», сумевший в августе 2022-го забить в Эйндховене единственный мяч.

Хозяева же никак не могли поразить цель, и параллели с той встречей напрашивались, когда Люк де Йонг не смог замкнуть подачу в район дальней штанги, а потом Батленд ногой остановил удар из центра штрафной. Однако в этот раз голландцы своего все же добились, и Верман мягко навесил на голову Сайбари.

Этот игрок молодежной сборной Марокко, родившийся в Испании, начавший карьеру в Бельгии и воспитанный в молодежке ПСВ, делает заявку на звание одного из открытий сезона. Он выиграл у бывшего спартаковца Тила место в стартовом составе и в последних матчах отличился трижды. До этого у Сайбари не было ни одного мяча в тридцати с лишним играх. Теперь пойман кураж, а в среду хавбек наиграл на дубль, состоявшийся благодаря передаче-де Йонга вдоль ворот.

До возрождения интриги дело толком не дошло. На гол защитника-бомбардира «джерс» Тавернье практически мгновенно ответил замкнувший подачу со штрафного и отличившийся в пятом подряд еврокубковом матче-де Йонг, а на попадание Матондо в штангу — доведший счет до крупного Верман. Шотландцы поплыли настолько, что Голдсон под давлением хозяев с линии штрафной отправил мяч в собственные ворота. Месть ПСВ получилась сладкой, а главное — Эйндховен увидит матчи группового турнира после четырехлетней паузы.

Ларссон и Классон в главном еврокубке

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 4-й отборочный раунд, 30.08.2023, 22:00 Копенгаген 1 Ракув 1

«Копенгагену» после победы в Польше не было смысла форсировать события. Так, по крайней мере, могло показаться, когда «Ракув» начал захватывать инициативу. Однако впечатление оказалось обманчивым, а после гола Вавро датчане большую часть матча не давали усомниться в своем превосходстве. Защитник сборной Словакии с тридцати с лишним метров приложился по выбитому из штрафной мячу и застал врасплох проспавшего попадание в ближний угол вратаря.

Развить успех хозяева могли благодаря связке двух бывших игроков РПЛ. Экс-краснодарец Классон навесил в район площади ворот, но тянувшийся к мячу Джордан Ларссон с лета попал в перекладину. «Копенгаген» старался не сбавлять обороты, однако отсутствие должной реализации и первый в этом противостоянии гол «Ракува» обеспечили нервную концовку.

При этом полякам немного мешало поведение их болельщиков, которых пришлось успокаивать футболистам перед перспективным стандартом. С этой проблемой справились быстро, но забить не смогли. «Копенгаген» заслуженно сыграет в групповом турнире.

Прорыв «Антверпена»

Футбол Лига чемпионов 2023/2024 4-й отборочный раунд, 30.08.2023, 22:00 АЕК 1 Антверпен 2

«Антверпен» неделю назад предстал в образе очень прагматичной команды: забил быстрый гол, после чего застегнулся на все пуговицы и задушил атаки греков. В среду казалось — та игра продолжается, и АЕК словно ломился в запертую дверь. Выжать единственный за первый тайм момент грекам удалось лишь благодаря ошибке вратаря соперника. Он, впрочем, сам все исправил, вытащив из-под перекладины удар бывшего форварда «Спартака» Понсе.

«Антверпен» же снова мог использовать первый же момент, только никто, включая Маджу, не понял — как ему не удалось забить из площади ворот. Зато вышедший на замену бывший нападающий «Локомотива» Керк в похожей ситуации не промахнулся. А все же организовавший финальный штурм после гола на 90-й минуте АЕК получил контратаку с забегом Баликвиши с центра поля.

Понсе, экс-полузащитник «Ахмата» Шиманьски и бывший вингер ЦСКА Цубер довольствуются Лигой Европы. А в главном еврокубке вместе с Керком оказался оставшийся в этом раз на скамейке экс-армеец Эджуке. «Антверпен» под началом Марка ван Боммела продолжает писать историю. Весной благодаря голу Алдейверелда он выиграл первый титул с 1957 года, а теперь отличился в ЛЧ.