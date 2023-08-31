Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:30
ПАОК
Хартс
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Заря Лг
Славия Пр
20
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шериф
Клаксвик
11
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Арис Л
Слован Бр
21
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Спарта П
Динамо З
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Карабах
Олимпия Л
11
Футбол. Еврокубки
21:00
Чукарички
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
21:00
Аякс
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Балкани
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
21:00
Партизани
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Днепр-1
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
21:00
Адана Демирспор
Генк
Футбол. Еврокубки
21:00
Бешикташ
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:00
Фиорентина
Рапид В
Футбол. Еврокубки
21:00
Целе
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
21:15
Риека
Лилль
Футбол. Еврокубки
21:30
Лугано
Юнион
Футбол. Еврокубки
21:30
Айнтрахт Ф
Левски
Футбол. Еврокубки
21:30
Брюгге
Осасуна
Футбол. Еврокубки
21:45
Абердин
Хеккен
Футбол. Еврокубки
22:00
Зриньски
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Астон Вилла
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Норшелланн
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
30.08
АЕК
Антверпен
12
30.08
Копенгаген
Ракув
11
30.08
ПСВ
Рейнджерс
51
29.08
Янг Бойз
Маккаби Хайфа
30
29.08
Галатасарай
Мольде
21
29.08
Панатинаикос
Брага
01
23.08
Маккаби Хайфа
Янг Бойз
00
23.08
Мольде
Галатасарай
23
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
20:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

Стал известен состав всех групп Лиги чемпионов-2023/24.

Лига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

Жеребьевка группового этапа турнира прошла 31 августа в Монако.

Группа А: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай».

Группа B: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс».

Группа C: «Наполи», «Реал», «Брага», «Унион Берлин»;

Группа D: «Бенфика», «Интер», «РБ Зальцбург», «Реал Сосьедад»;

Группа E: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик»;

Группа F: «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл»;

Группа G: «Манчестер Сити», «Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз»;

Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтер», «Антверпен».

Матчи первого тура пройдут 19—20 сентября. Групповой этап Лиги чемпионов завершится 13 декабря. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Зенит» с трудом справился с «Факелом». Но обсуждать будут не победу, а судейство
Заболотный исправился за дикий промах в Кубке. Форвард вырвал победу в тягучем матче с «Сочи»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь