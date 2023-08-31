Прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
Стал известен состав всех групп Лиги чемпионов-2023/24.
Лига чемпионов: таблица и календарь
Стал известен состав всех групп Лиги чемпионов-2023/24.
Жеребьевка группового этапа турнира прошла 31 августа в Монако.
Группа А: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай».
Группа B: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс».
Группа C: «Наполи», «Реал», «Брага», «Унион Берлин»;
Группа D: «Бенфика», «Интер», «РБ Зальцбург», «Реал Сосьедад»;
Группа E: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик»;
Группа F: «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл»;
Группа G: «Манчестер Сити», «Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз»;
Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтер», «Антверпен».
Матчи первого тура пройдут