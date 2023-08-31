«Виктория» и «Тобол» определили участника группового этапа Лиги конференций

Источник: Соцсети

Встреча прошла в Пльзене и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Первым успеха после розыгрыша углового добился Томаш Хоры на 32-й минуте. На 59-й минуте Рафиу Дуросинми удвоил преимущество своей команды, искусно подрезав мяч головой после фланговой подачи — отчаянный прыжок Ивана Коновалова не спас ситуацию.

До финального свистка костанайцы так и не смогли размочить счет. Более того, на 90+3-й минуте они пропустили третий мяч, автором которого стал Ибрахим Траоре.

Таким образом, «Виктория Пльзень» по итогам двухраундового противостояния победила с общим счетом 5:1 и вышла в групповой этап Лиги конференций.

Жеребьевка группового этапа Лиги конференций состоится 1 сентября в Монако.