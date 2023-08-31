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31 августа, источник: Vesti.kz

«Виктория» и «Тобол» определили участника группового этапа Лиги конференций

Чешская «Виктория Пльзень» обыграла казахстанский «Тобол» в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Тобол Кс
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Источник: Соцсети

Встреча прошла в Пльзене и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Первым успеха после розыгрыша углового добился Томаш Хоры на 32-й минуте. На 59-й минуте Рафиу Дуросинми удвоил преимущество своей команды, искусно подрезав мяч головой после фланговой подачи — отчаянный прыжок Ивана Коновалова не спас ситуацию.

До финального свистка костанайцы так и не смогли размочить счет. Более того, на 90+3-й минуте они пропустили третий мяч, автором которого стал Ибрахим Траоре.

Таким образом, «Виктория Пльзень» по итогам двухраундового противостояния победила с общим счетом 5:1 и вышла в групповой этап Лиги конференций.

Жеребьевка группового этапа Лиги конференций состоится 1 сентября в Монако.

Добавим, что ранее из еврокубков выбыли другие казахстанские клубы — «Актобе» и «Ордабасы».

Виктория Пл
3:0
Первый тайм: 0:0
Тобол Кс
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