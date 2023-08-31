Оздоев выступит с ПАОКом в групповом этапе Лиги конференций

Игра проходила на стадионе «ПАОК Спорт Арена» в Салониках, Греция. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Первая встреча завершилась победой ПАОКа со счётом 2:1.

Греческий клуб вышел вперёд уже на 16-й минуте матча. Гол на свой счёт записал экс-игрок донецкого «Шахтёра» Тайсон. На 23-й минуте испанец Брэндон увеличил преимущество хозяев. Во второй половине встречи Яннис Константелиас довёл счёт до крупного. А на 71-й минуте бразилец Тайсон уставил на табло итоговый результат — 4:0. По сумме двух встреч ПАОК одержал победу со счётом 6:1.