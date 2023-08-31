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31 августа, источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ завершили еврокубковый сезон

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ завершили еврокубковый сезон, уступив в плей-офф квалификации Лиги конференций косовскому клубу «Балкани», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: https://vk.com/fcbate

В ответном поединке за попадание в групповую стадию борисовчане венгерском Мезеквешде выиграли со счетом 1:0. На прошлой неделе в Приштине подопечные Кирилла Альшевского потерпели крупное поражение со счетом 1:4.

Этот еврокубковый сезон БАТЭ начал с квалификации Лиги чемпионов. Там БАТЭ сначала оказался сильнее албанского клуба «Партизани» из Тираны — 1:1 и 2:0, а потом потерпел поражения от кипрского «Ариса» из Ларнаки — 2:6 и 3:5, после чего перешел в 3-й квалификационный раунд Лиги Европы, где по сумме двух поединков уступил молдавскому «Шерифу» из Тирасполя — 1:5 и 2:2.

БАТЭ
1:0
Первый тайм: 0:0
Балкани
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