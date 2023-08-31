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31 августа, источник: Vesti.kz

Зайнутдинов сыграл за «Бешикташ» в победном матче за выход в группу Лиги конференций

«Бешикташ» вышел в групповой этап Лиги конференций, переиграв по сумме двух игр киевское «Динамо», сообщают Vesti.kz.

Бешикташ
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Источник: Соцсети

Ответная встреча команд в рамках раунда плей-офф прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 52-й минуте забил Венсан Абубакар.

Первая игра также завершилась победой турецкого клуба (3:2), тогда победный гол забил Бахтиер Зайнутдинов, для которого этот матч стал дебютным за «Бешикташ».

На этот раз казахстанский футболист появился на поле на 75-й минуте вместо Милота Рашицы, результативными действиями не отметился.

Жеребьевка группового этапа Лиги конференций состоится 1 сентября в Монако.

Бешикташ
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо К
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