«Астана» вышла в групповой этап еврокубков

Встреча прошла в Эльбасане и завершилась со счетом 1:1. У хозяев поля на 25-й минуте отличился Арканж Бинтсука. Недоглядели за ним после розыгрыша углового. Но перед этим, на 14-й минуте, игрок гостей Марин Томасов упустил убойный момент, пробив в штангу после фланговой передачи.

В целом подопечные Григория Бабаяна выглядели зажатыми в первом тайме, а потому допускали невынужденные ошибки и едва не пропустили второй мяч. Благо, дотерпели до перерыва, а в начале второго тайма Марин Томасов сравнял счет. И уже после этого казахстанцы заиграли более уверенно. Тот же Томасов мог снять все вопросы относительно победителя матча, но попал в перекладину.