«Астана» вышла в групповой этап еврокубков
«Астана» избежала поражения в ответном матче раунда плей-офф с албанским «Партизани» и по сумме двух игр вышла в групповой этап Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
«Астана» избежала поражения в ответном матче раунда плей-офф с албанским «Партизани» и по сумме двух игр вышла в групповой этап Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Эльбасане и завершилась со счетом 1:1. У хозяев поля на 25-й минуте отличился Арканж Бинтсука. Недоглядели за ним после розыгрыша углового. Но перед этим, на 14-й минуте, игрок гостей Марин Томасов упустил убойный момент, пробив в штангу после фланговой передачи.
В целом подопечные Григория Бабаяна выглядели зажатыми в первом тайме, а потому допускали невынужденные ошибки и едва не пропустили второй мяч. Благо, дотерпели до перерыва, а в начале второго тайма Марин Томасов сравнял счет. И уже после этого казахстанцы заиграли более уверенно. Тот же Томасов мог снять все вопросы относительно победителя матча, но попал в перекладину.
Так или иначе, «Астана» выиграла двухраундовое противостояние с общим счетом 2:1 и стала единственным участником от Казахстана в групповом этапе Лиги конференций.
Ранее за бортом еврокубков остались «Тобол», «Актобе» и «Ордабасы».
Жеребьевка группового этапа Лиги конференций состоится 1 сентября в Монако.