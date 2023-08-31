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31.08
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31 августа, источник: Vesti.kz

«Астана» вышла в групповой этап еврокубков

«Астана» избежала поражения в ответном матче раунда плей-офф с албанским «Партизани» и по сумме двух игр вышла в групповой этап Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

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Источник: ФК "Астана"

Встреча прошла в Эльбасане и завершилась со счетом 1:1. У хозяев поля на 25-й минуте отличился Арканж Бинтсука. Недоглядели за ним после розыгрыша углового. Но перед этим, на 14-й минуте, игрок гостей Марин Томасов упустил убойный момент, пробив в штангу после фланговой передачи.

В целом подопечные Григория Бабаяна выглядели зажатыми в первом тайме, а потому допускали невынужденные ошибки и едва не пропустили второй мяч. Благо, дотерпели до перерыва, а в начале второго тайма Марин Томасов сравнял счет. И уже после этого казахстанцы заиграли более уверенно. Тот же Томасов мог снять все вопросы относительно победителя матча, но попал в перекладину.

Так или иначе, «Астана» выиграла двухраундовое противостояние с общим счетом 2:1 и стала единственным участником от Казахстана в групповом этапе Лиги конференций.

Ранее за бортом еврокубков остались «Тобол», «Актобе» и «Ордабасы».

Жеребьевка группового этапа Лиги конференций состоится 1 сентября в Монако.

Партизани
1:1
Первый тайм: 0:0
Астана
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