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Футбол. Лига Европы. Последние результаты
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Зриньски
ЛАСК
11
31.08
Абердин
Хеккен
13
31.08
Лугано
Юнион
01
31.08
Чукарички
Олимпиакос П
03
31.08
Аякс
Лудогорец
01
31.08
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Футбол. Лига Европы. Все результаты
01:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Стали известны все участники групповой стадии Лиги Европы

В четверг, 31 августа, состоялись заключительные матчи 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

Лига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Таким образом, стали известны все участники групповой стадии.

Жеребьевка групп пройдет в Монако в пятницу. 32 клуба разделены на четыре корзины.

Корзина A: «Ливерпуль», «Вест Хэм» (оба — Англия), «Вильярреал» (Испания), «Рома», «Аталанта» (обе — Италия), «Байер» (Германия), «Аякс» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия);

Корзина B: «Бетис» (Испания), «Марсель», «Ренн» (оба — Франция), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Греция), ЛАСК (Австрия), «Славия» (Чехия), «Карабах» (Азербайджан);

Корзина C: «Брайтон» (Англия), «Фрайбург» (Германия), «Спарта» (Чехия), «Мольде» (Норвегия), «Юнион» (Бельгия), «Маккаби Х» (Израиль), «Штурм» (Австрия), «Шериф» (Молдавия).

Корзина D: «Тулуза» (Франция), «Панатинаикос», АЕК (оба — Греция), ТСЦ (Сербия), «Серветт» (Швейцария), «Ракув» (Польша), «Арис» (Кипр), «Хеккен» (Швеция).

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