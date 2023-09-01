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Футбол. Лига конференций. Последние результаты
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Астон Вилла
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Мидтьюлланн
П 6:5
11
31.08
Партизан
Норшелланн
01
31.08
Айнтрахт Ф
Левски
20
31.08
Брюгге
Осасуна
22
31.08
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Лилль
11
31.08
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Футбол. Лига конференций. Все результаты
01:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Определились все участники групповой стадии Лиги конференций

В четверг, 31 августа, состоялись ответные матчи 4-го отборочного раунда Лиги конференций.

Лига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По их итогам стали известны все участники групповой стадии.

Корзина 1: «Айнтрахт» (Германия), «Динамо Зг» (Хорватия), «Гент», «Брюгге» (оба — Бельгия), АЗ (Нидерланды), «Фенербахче» (Турция), «Лилль» (Франция), «Ференцварош» (Венгрия).

Корзина 2: ПАОК (Греция), «Слован» (Словакия), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Виктория» (Чехия), «Астон Вилла» (Англия), «Лудогорец» (Болгария), «Фиорентина» (Италия), «Буде-Глимт» (Норвегия).

Корзина 3: «Генк» (Бельгия), «Заря» (Украина), «Астана» (Казахстан), «Бешикташ» (Турция), ХИК (Финляндия), «Спартак Трнава» (Словакия), «Олимпия» (Словения), «Легия» (Польша).

Корзина 4: «Зриньски» (Босния и Герцеговина), «Клаксвик» (Фарерские Острова), «Абердин» (Шотландия), «Чукарички» (Сербия), «Лугано» (Швейцария), «Брейдаблик» (Исландия), «Норшелланн» (Дания), «Балкани» (Косово).

Жеребьевка групп Лиги конференций состоится в пятницу, 1 сентября, в Монако.

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