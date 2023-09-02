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12:42 (мск), источник: Sport24

Гашек выступил с критикой приезда российских футболистов в Чехию

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек осудил приезд российских футболистов в Чехию.

Тобол КсЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Напомним, чешская «Виктория Пльзень» победила «Тобол» (5:1) по сумме двух матчей плей-офф квалификации Лиги конференций. За казахстанский клуб, директором которого является Андрей Канчельскис, выступают трое российских и один белорусский игрок: вратарь Иван Коновалов (Россия) защитник Альберт Габараев (Россия), нападающий Павел Киреенко (Россия) и полузащитник Павел Забелин (Белоруссия).

«Каждый гражданин России является представителем своей страны и ее действий. Я ни за что не приму довод чешских министров, что эти футболисты представляют не свою страну, а клуб, который из Казахстана. По нынешним правилам они также представляли действия России, занимались здесь рекламой СВО», — цитирует Гашека iROZHLAS.

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