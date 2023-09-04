«Динамо» стало слабее, а «Викторию» можно изучить по «Тоболу». Каковы шансы «Астаны» на успех в группе ЛК

Источник: ФК "Астана"

Столичные попали в одну группу с загребским «Динамо» (Хорватия), пльзеньской «Викторией» (Чехия) и клубом «Балкани» (Косово). С первыми они встречались месяц назад, когда динамовцы выбили команду из Лиги чемпионов по сумме двух встреч — 6:0 (4:0, 2:0). Вторые на прошлой неделе оставили без евроосени «Тобол» — 5:1 (2:1, 3:0). И лишь с «Балкани» казахстанские болельщики не особо знакомы.

Беспощадные обидчики из Хорватии прилично ослабли за месяц

Практически все вокруг считают, что «Динамо» — однозначный фаворит в борьбе за первую строчку в таблице группы. И даже хорватские болельщики настроены серьезно. В соцсетях они громко заявляют, что в таком квартете необходимо набирать на меньше 15 очков из 18 возможных, а кто-то требует даже максимума.

24-кратные чемпионы страны шесть лет подряд не отдают никому корону хорватского футбола. С 2008 года «Динамо» 15 раз участвовало в групповых этапах еврокубков, не квалифицировавшись туда лишь в сезоне 2017/18. В 2018-м они проходили «Астану» в квалификации Лиги чемпионов — 3:0 (2:0, 1:0), а спустя еще пять лет разгромили этих же соперников с куда более мощным счетом — 6:0 (4:0, 2:0).

Болельщики загребского клуба на самом деле разъярены тем, что их команда сыграет только в Лиге конференций. Клуб восемь раз в истории принимал участие в группе Лиги чемпионов, и фанаты считают, что опускаться аж в третий по значимости евротурнир — неудовлетворительный показатель для «Динамо».

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб из Загреба не дотерпел совсем немного в противостоянии с греческим АЕКом. Они проиграли дома со счетом 1:2, но вели в гостях 2:0 вплоть до 90-й минуты. Однако в компенсированное время АЕК не только чудом спасся, но и забил второй гол.

Выбыв в Лигу Европы, «Динамо» и там не оправдало надежд своих болельщиков. В первом матче они разобрались с пражской «Спартой» — 3:1, но затем проиграли в ответке — 1:4. Что же такого произошло со стабильным «Динамо»? Вероятно, сказалась продажа лидеров.

Еще после вылета от АЕКа клуб покинул самый дорогостоящий игрок — центральный защитник Йосип Шутало за 20,5 миллиона евро перебрался в «Аякс». Кстати, в игре с греческим клубом он даже забил прощальный гол. Но уйти красиво, удержав преимущество для Загреба, ему не удалось.

Перед противостоянием со «Спартой» «Динамо» за 6,65 миллиона евро продало своего голкипера Доминика Ливаковича в турецкий «Фенербахче». Получается, что в решающем раунде квалификации клуб остался без основного вратаря сборной Хорватии.

Но даже так в первом матче хорваты одержали убедительную победу со счетом 3:1. А гол и ассист на свой счет записал 24-летний Лука Иванушец. Тот самый вингер, оформивший хет-трик в ворота «Астаны». Он помог победить «Спарту» в первом матче, а по его окончании был продан в нидерландский «Фейеноорд» за 8,5 миллиона евро.

Поэтому в ответке «Динамо» играло уже без троицы Ливакович-Шутало-Иванушец, и это не могло не сказаться на уровне выступления. В итоге загребцы оказались лишь в групповой стадии Лиги конференций.

Обидчика «Тобола» ждет месть от «Астаны»? Это была бы красивая история

Чешская «Виктория» не является подарком. Эта команда, как и «Астана», в шестой раз участвует в групповых стадиях еврокубков, если считать с сезона 2015/16. За это время пльзеньцы дважды играли в Лиге чемпионов, а еще четыре раза — в Лиге Европы.

Опытный еврокубковый боец завершил прошлый сезон в чемпионате Чехии на третьем месте. Поэтому команда сразу же оказалась во втором квалификационном раунде Лиги конференций. По пути в группу «Виктория» выиграла пять из шести матчей, лишь раз сыграв вничью. Пльзеньцы прошли косовскую «Дриту» — 2:1 (0:0, 2:1), мальтийский «Гзира Юнайтед» — 6:0 (4:0, 2:0) и казахстанский «Тобол» — 5:1 (2:1, 3:0).

В отличие от «Динамо», шестикратные чемпионы Чехии ни разу не пересекались с «Астаной». По достижениям на евроарене в последние десять лет они вполне сопоставимы. Правда если казахстанский клуб в нескольких предыдущих сезонах играл в еврокубках не столь уверенно, то «Виктория» в 2018 и 2023-м выступала в группе Лиги чемпионов. Противостояния с «Реалом», «Барселоной» и «Баварией» явно придали опыта.

Состав «Виктории» в два раза дороже, чем у «Астаны» (29,23 против 14,18 миллиона евро). Однако у столичных все равно есть шансы побороться с «Викторией», особенно у себя дома. Тот же «Тобол» перебил соперников в домашней игре по количеству ударов, правда это не помогло костанайцам избежать поражения.

У игроков из Пльзеня есть исполнительское мастерство и хороший уровень реализации. Стоит опасаться быстроногих легионеров и двухметрового нападающего Томаша Хоры. Тот факт, что «Тобол» уже сыграл с «Викторией», дает «Астане» небольшое преимущество в плане более глубокого анализа и изучения соперника. Но всем этим нужно еще и воспользоваться на поле.

Самый маленький опыт в еврокубках, но самый большой — в группе Лиги конференций

Так получилось, что ни «Динамо», ни «Виктория», ни «Астана» не играли в групповой стадии Лиги конференций в прошлом. Да, они сражались в Лиге чемпионов и Лиге Европы, но не в этом турнире. А вот у косовского «Балкани» ситуация прямо противоположная.

Этот клуб дебютировал в еврокубках лишь в прошлом году и сходу квалифицировался в группу Лиги конференций. Через год ситуация повторилась вновь: очередной вылет в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, а затем три успешных противостояния в квалификации Лиги конференций.

Этот евросезон «Балкани» начал с проигрыша болгарскому «Лудогорцу» в Лиге чемпионов — 2:4 (2:0, 0:4). Ситуация похожа на ту, которая произошла в противостоянии этого же «Лудогорца» с «Астаной» в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Казахстанский клуб тоже победил дома (2:1), но проиграл на выезде (1:5).

В Лиге конференций косовский коллектив разобрался с североирландским «Ларном» — 7:1 (3:0, 4:1), гибралтарским «Линкольн Ред Импс» — 5:1 (2:0, 3:1) и белорусским БАТЭ — 4:2 (4:1, 0:1). Особо бросается в глаза проход последнего соперника, но нужно учитывать, что БАТЭ уже пять лет на выступает в групповых стадиях еврокубков, а с 2020-го клуб выиграл лишь одно из семи противостояний в квалификации.

В прошлом году «Балкани» набрал четыре очка в группе Лиги конференций, заняв последнее место в квартете с турецким «Сивасспором», румынским «ЧФР» и чешской «Славией». Перед началом нового розыгрыша турнира косовский клуб все так же выглядит темной лошадкой своего квартета.

Получается, что «Астана» будет единственной командой, которая не играла в группе еврокубков в прошлом году. «Динамо» и «Виктория» прошлой осенью выступали в Лиге чемпионов, а «Балкани» бился в Лиге конференций.

Соперники не из легких, но других в финальной части турнира и быть не может. «Динамо», безусловно, фаворит группы. Однако сейчас загребцы уже не столь опасны, как месяц назад, до вылета из Лиги чемпионов и продажи своих лидеров. Но и без них команда укомплектована качественными исполнителями, чей уровень способен вывести загребцев в плей-офф. «Виктория» — мощный соперник, силу которого мы увидели в противостоянии с «Тоболом». Чтобы конкурировать с пльзеньцами, подопечным Григория Бабаяна нужно находиться в оптимальной форме. Если «Астана» наберет нужный ход, то сможет доставить проблем чехам. Причем соперникам из этой страны сине-желтые никогда не проигрывали: по победе и ничьей в противостояниях со «Славией» и «Яблонцем».

«Балкани» — самый скромный участник группы С на бумаге. Однако недооценивать косовский клуб нельзя. При должной мотивации они способны удивить даже более опытных соперников. Домашняя победа над «Лудогорцем» со счетом 2:0 — прекрасное тому подтверждение.

Пусть «Динамо» и находится в несколько ослабленном состоянии, опыт и стабильность команды должны принести ей первое место в группе. Вряд ли хорватский клуб обойдется без осечек, но на дистанции это не страшно. А вот борьба за второе место обещает быть интереснейшей. «Виктория» видится фаворитом, но у «Астаны» есть шансы доказать свое превосходство на деле. Сделать это будет нелегко, однако это возможно.

Нельзя исключать и пессимистичный прогноз, по которому столичному клубу не удастся выйти из группы. Все-таки «Виктория» — далеко не самый желанный соперник из второй корзины. Да и «Балкани» могут поставить перед собой цель бороться за плей-офф.

В этой группе каждая команда способна доставить проблем любому сопернику. Если смотреть более реалистично, то «Астану», с ее не самыми стабильными результатами как на евроарене, так и во внутреннем чемпионате, ждет борьба за третью строчку с «Балкани». Если судить более оптимистично, то столичным, при хороших показателях дома и неуступчивой борьбе на выезде, светит борьба за вторую строчку. Если прогнозировать пессимистично, то не исключено, что «Астана» может занять и последнее место в квартете.

Напомним, что групповой этап Лиги конференций стартует 21 сентября. В тот день «Астана» на выезде сыграет с загребским «Динамо».