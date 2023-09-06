Футболистки «Динамо-БГУФК» разгромили «Агаристу» в квалификации женской ЛЧ

Сегодня в молдавском Оргееве подопечные Юрия Малеева не оставили шансов на успех хозяйкам турнира спортсменкам команды «Агариста» — 9:0. Хет-трик в этой встрече оформила Ксения Кубичная, голевой дубль в активе Анны Пилипенко, по одному мячу забили Виктория Валюк, Анастасия Линник, Анастасия Ковалева и Анастасия Шлапакова. В субботу, 9 сентября, белоруски поспорят за выход во второй раунд с нидерландским «Аяксом» из Амстердама.