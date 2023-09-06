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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
21:54 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Динамо-БГУФК» разгромили «Агаристу» в квалификации женской ЛЧ

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионки Беларуси футболистки минского «Динамо-БГУФК» победно стартовали в квалификации женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Белта

Сегодня в молдавском Оргееве подопечные Юрия Малеева не оставили шансов на успех хозяйкам турнира спортсменкам команды «Агариста» — 9:0. Хет-трик в этой встрече оформила Ксения Кубичная, голевой дубль в активе Анны Пилипенко, по одному мячу забили Виктория Валюк, Анастасия Линник, Анастасия Ковалева и Анастасия Шлапакова. В субботу, 9 сентября, белоруски поспорят за выход во второй раунд с нидерландским «Аяксом» из Амстердама.

Футболистки «Минска» в норвежском Осло сегодня встречаются с местной «Волерангой». Победитель этого поединка 9 сентября будет соперничать с шотландским «Селтиком» из Глазго.

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