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18:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кокорина и Миранчука включили в заявку на предстоящий сезон Лиги Европы

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин и полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук вошли в заявки клубов на предстоящий сезон Лиги Европы, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Арис ЛЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба клуба "Арис"

В начале сентября клуб из Лимассола объявил о том, что арендовал 32-летнего футболиста на один год. Прошлый сезон Кокорин провел на правах аренды в «Арисе» и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по версии ассоциации футболистов. В составе команды Кокорин провел 30 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач.

Миранчук в начале сентября был включен в заявку «Аталанты» на текущий сезон чемпионата Италии. 27-летний футболист выступает за «Аталанту» c 2020 года. Всего за итальянский клуб он провел 56 матчей, забил девять голов и сделал семь результативных передач.

«Арис» сыграет в группе C. Соперниками кипрского клуба станут шотландский «Рейнджерс», испанский «Бетис» и чешская «Спарта». «Аталанта» попала в группу D с португальским «Спортингом», австрийским «Штурмом» и польским «Ракувом». Первый матч команда Кокорина проведет в Праге, а итальянский клуб примет поляков. Обе встречи состоятся 21 сентября.

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