Кокорина и Миранчука включили в заявку на предстоящий сезон Лиги Европы

В начале сентября клуб из Лимассола объявил о том, что арендовал 32-летнего футболиста на один год. Прошлый сезон Кокорин провел на правах аренды в «Арисе» и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по версии ассоциации футболистов. В составе команды Кокорин провел 30 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач.

Миранчук в начале сентября был включен в заявку «Аталанты» на текущий сезон чемпионата Италии. 27-летний футболист выступает за «Аталанту» c 2020 года. Всего за итальянский клуб он провел 56 матчей, забил девять голов и сделал семь результативных передач.