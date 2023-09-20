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Лацио
Атлетико
11
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Боруссия Д
20
19.09
Манчестер Сити
Црвена Звезда
31
19.09
Барселона
Антверпен
50
19.09
Шахтер
Порту
13
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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:34 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ обыграл дортмундскую «Боруссию» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 19 сентября. Французский ПСЖ обыграл германскую «Боруссию» из Дортмунда со счетом 2:0 в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже.

ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (49-я минута, с пенальти) и Ашраф Хакими (58).

В другом матче группы F итальянский «Милан» дома сыграл вничью с английским «Ньюкаслом» (0:0). В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с «Ньюкаслом», «Боруссия» примет «Милан». Игры пройдут 4 октября.

В основном этапе Лиги чемпионов принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.

ПСЖ
2:0
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
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