ПСЖ обыграл дортмундскую «Боруссию» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов

В другом матче группы F итальянский «Милан» дома сыграл вничью с английским «Ньюкаслом» (0:0). В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с «Ньюкаслом», «Боруссия» примет «Милан». Игры пройдут 4 октября.

В основном этапе Лиги чемпионов принимают участие 32 команды, которые разбиты на восемь групп. В плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.