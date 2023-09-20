Началась Лига чемпионов. За кого будет болеть вся Россия и почему турнир этого года нельзя пропустить?

Последний из россиян

20-летний атакующий полузащитник сборной России Арсен Захарян в межсезонье исполнил заветную мечту и со второй попытки уехал играть в Европу. Новым клубом экс-хавбека московского «Динамо» стал испанский «Реал Сосьедад», который в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате Испании и впервые за долгое время завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов. Захарян наверняка обращал внимание на это обстоятельство, принимая решение о переезде в Сан-Себастьян.

Моя мечта сыграть в Лиге чемпионов воплотится в реальность. Хочу услышать ее гимн вживую. Какие у меня шансы сыграть в финале Лиги чемпионов по шкале от одного до десяти? Надеюсь, до восьмерочки получится дойти. Конечно, надеюсь, что когда-нибудь в своей жизни сыграю в финале. Так что поставлю десятку. Арсен Захарян

В группе «Реалу Сосьедад» предстоит встретиться с итальянским «Интером», португальской «Бенфикой» и австрийским «Ред Булл Зальцбург». Фаворитом справедливо считается «Интер», который в прошлом году дошел о финала Лиги чемпионов, а в нынешнем сезоне сметает всех на своем пути в чемпионате Италии, а вот два других соперника «Сосьедада» вполне соответствуют ему по классу.

Португальцы в прошлом сезоне дошли до ¼ финала Лиги чемпионов, а австрийцы потрепали нервы соперниками, но стали третьими в группе. С обеими командами испанцам будет тяжело, но обыграть их «Реалу Сосьедад» вполне по силам. Кстати, Захарян признавался, что хотел бы встретиться на поле с кумиром детства Генрихом Мхитаряном, выступающим за «Интер». Теперь он очень близок к исполнению этой мечты.

Захаряна пока нельзя назвать основным футболистом клуба из Сан-Себастьяна, в трех матчах чемпионата Испании он выходил на поле не больше чем на 15 минут и отметиться яркими действиями не успел. Однако шансы сыграть в Лиге чемпионов у россиянина точно есть. Кроме того, участие в еврокубках должно положительно сказаться на количестве игрового времени Захаряна в других турнирах. Из-за выступления на нескольких фронтах тренерский штаб «Реала Сосьедад» будет вынужден прибегнуть к ротации.

Защищайтесь, горожане

Заветная мечта болельщиков «Манчестер Сити» сбылась в прошлом сезоне. Команда, обладающая колоссальными финансовыми возможностями, сезон за сезоном проваливалась в главном турнире, приводя руководство и фанатов в бешенство. Однако в прошлом году заветная вершина все же покорилась «горожанам». Англичане прошли Лигу чемпионов без единого поражения, а в финале с минимальным счетом обыграли «Интер», хоть и итальянцы в концовке были близки к тому, чтобы сравнять счет.

Изъезженная поговорка гласит о том, что удержаться на вершине сложнее, чем взобраться на нее, поэтому в нынешнем сезоне перед «Сити» стоит непростая задача по защите титула. До 2017-го никому из команд не удавалось дважды подряд выигрывать турнир, пока эту традицию не нарушил «Реал».

Но сливочным этого показалось мало, и в 2018-м они взяли титул в третий раз подряд.

Пока букмекеры считают явным фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов именно «Манчестер Сити», на их победу в среднем можно поставить с коэффициентом 3,5. Это неудивительно, ведь старый состав сохранился, тренер Хосеп Гвардиола тоже на месте, а старт в чемпионате Англии получился впечатляющим: «Сити» выиграл пять матчей из пяти с внушительной разницей забитых и пропущенных мячей 14:3.

Турнир претендентов

Главным соперником «Манчестер Сити» в борьбе за трофей букмекеры считают «Баварию», коэффициент на их победу варьируется в районе 7−8. Это связано с успешным стартом в чемпионате Германии, а также с плодотворной работой мюнхенцев на трансферном рынке. «Баварии» удалось за 100 миллионов евро увести у «Тоттенхэма» живую легенду клуба и лучшего бомбардира в истории сборной Англии Харри Кейна.

30-летний форвард мгновенно адаптировался в новой команде и уже забил четыре мяча в четырех матчах чемпионата Германии. Кроме того, место в центре обороны «Баварии» застолбил южнокорейский гигант Ким Мин Джэ. За лучшего защитника чемпионата Италии прошлого сезона немцы заплатили «Наполи» 50 миллионов евро.

Харри Кейн | Источник: Reuters

Как всегда в числе фаворитов Лиги чемпионов значится и вышеупомянутый «Реал». Мадридский клуб в межсезонье лишился главного бомбардира последних лет Карима Бензема, но отхватил звезду сборной Англии Джуда Беллингема, за которого пришлось выложить 103 миллиона евро. 20-летний атакующий хавбек уже отбивает эту сумму: в пяти матчах чемпионата Испании у англичанина пять голов и один ассист, а его команда идет по турниру без потерь и возглавляет турнирную таблицу.

На расстоянии двух очков от «Реала» в примере находится «Барселона», которую букмекеры также относят к числу фаворитов Лиги чемпионов. В последний раз турнир покорялся каталонцам в 2015-м, а с тех пор команда пережила смену поколений, финансовый кризис, но сейчас, кажется, возвращается на былые высоты. Чемпионом Испании в прошлом сезоне стала именно «Барселона».

Она может выиграть Лигу чемпионов, потому что говорить о Лиге чемпионов — значит, говорить о «Барсе». Это отличная команда, у нее есть много молодых игроков, которые доминируют, и одна из лучших линий нападения в Европе. Марк ван Боммел

Говоря о фаворитах, нельзя обойти вниманием ПСЖ. Как и «Манчестер Сити», команда обладает сумасшедшими финансовыми возможностями, но пока довольствуется штамповкой побед во внутренних соревнованиях. В нынешнем сезоне побороться за титул в Лиге чемпионов парижанам будет неимоверно сложно, ведь команду покинули Лионель Месси, Неймар и Марко Верратти. Да, вместо них за солидные деньги приобретены Усман Дембеле, Рандаль Коло Муани и Мануэль Угарте. При всем уважении к таланту этих футболистов, пока нет уверенности в том, что они смогут стать адекватной заменой ушедшим лидерам.

Свежая кровь

Долгие семь лет без Лиги чемпионов оставался лондонский «Арсенал», но в прошлом сезоне подопечные Микеля Артеты здорово выступили в чемпионате Англии и едва не лишили титула «Манчестер Сити». Второе место позволило канонирам получить путевку в Лигу чемпионов, где лондонцы, по мнению многих специалистов, могут выступить очень достойно. Тем более соперники по группе в лице голландского ПСВ, французского «Ланса» и испанской «Севильи» выглядят вполне проходимыми.

Гораздо дольше «Арсенала» шанса выступить в Лиге чемпионов ждал «Ньюкасл», которого не было в групповом этапе на протяжении последних 20 лет. Однако саудовские деньги сотворили чудеса: команда мощно закупилась на трансферном рынке и по итогам прошлого сезона вошла в топ-4 АПЛ. Правда, выйти из группы англичанам будет чрезвычайно тяжело.

Они попали в квартет с «Миланом», ПСЖ и дортмундской «Боруссией».

В сезоне-2002/2003 последний раз в Лиге чемпионов играл французский «Ланс», который в прошлом сезоне сенсационно стал вице-чемпионом Франции, а вот действующий чемпион Бельгии «Антверпен» не участвовал в групповом этапе турнира вообще никогда. Дебютанта ждет испытание «Порту», «Барселоной» и единственной командой с постсоветского пространства «Шахтером».

Конец эпохи

Современный формат Лиги чемпионов с 32 командами, поделенными на восемь групп, и последующей стадией ⅛ финала действует на протяжении последних 20 лет и казался многим поклонникам футбола эталонным. Однако у руководства УЕФА на это свой взгляд. Спортивные чиновники решились на радикальное изменение формата еврокубков, в новом регламенте без 100 граммов известного напитка разобраться не так уж и просто.

Теперь в основной сетке будет 36 команд, которые не станут делить на группы. Вместо группового турнира будет турнир по «швейцарской системе».

Ее суть в том, что победители играют с победителями, проигравшие с проигравшими, а «ничейники» — с «ничейниками». У кажого коллектива будет по пять домашних и пять выездных встреч, играть дважды с одной и той же командой нельзя. По итогу топ-8 команд напрямую попадают в плей-офф, места с 9 по 24-е в двухматчевом плей-офф разыгрывают еще восемь путевок в ⅛ финала, а остальные выбывают.

Реформа призвана решить две задачи: увеличить количество игр на предварительном этапе и добиться проведения большего количества матчей между грандами. Звучит заманчиво, но от нового формата в восторге далеко не все специалисты. Среди противников революции Хосеп Гвардиола.

Травм станет больше. Это знают и в УЕФА, но им все равно. Они не могут найти способ помочь спортсменам восстановиться, потому что у них другая работа. Хосеп Гвардиола