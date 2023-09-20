Вратарь с российскими корнями забил гол в Лиге чемпионов и спас команду

Встреча группы Е, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 1:1. В составе мадридцев отличился Пабло Барриос (29-я минута), счет сравнял вратарь римлян Иван Проведель, пришедший в штрафную площадь соперника в компенсированное время во время стандартного положения.

В другом матче группы Е нидерландский «Фейенорд» дома обыграл шотландский «Селтик» со счетом 2:0. Хозяева во втором тайме не реализовали пенальти. Гости доигрывали встречу вдевятером после удалений на 64-й и 68-й минутах.

Встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов начинались с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко.