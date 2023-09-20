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Лацио
Атлетико
11
19.09
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Боруссия Д
20
19.09
Манчестер Сити
Црвена Звезда
31
19.09
Барселона
Антверпен
50
19.09
Шахтер
Порту
13
19.09
Милан
Ньюкасл Юнайтед
00
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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
01:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вратарь с российскими корнями забил гол в Лиге чемпионов и спас команду

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Испанский «Атлетико» сыграл вничью с итальянским «Лацио» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Лацио
АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Встреча группы Е, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 1:1. В составе мадридцев отличился Пабло Барриос (29-я минута), счет сравнял вратарь римлян Иван Проведель, пришедший в штрафную площадь соперника в компенсированное время во время стандартного положения.

В другом матче группы Е нидерландский «Фейенорд» дома обыграл шотландский «Селтик» со счетом 2:0. Хозяева во втором тайме не реализовали пенальти. Гости доигрывали встречу вдевятером после удалений на 64-й и 68-й минутах.

Встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов начинались с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко.

В следующем туре «Атлетико» 4 октября дома сыграет с «Фейенордом», «Лацио» в этот же день проведет выездной матч с «Селтиком».

Лацио
1:1
Первый тайм: 0:1
Атлетико
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