Вратарь с российскими корнями забил гол в Лиге чемпионов и спас команду
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Испанский «Атлетико» сыграл вничью с итальянским «Лацио» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Испанский «Атлетико» сыграл вничью с итальянским «Лацио» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча группы Е, прошедшая в Риме, завершилась со счетом 1:1. В составе мадридцев отличился Пабло Барриос (29-я минута), счет сравнял вратарь римлян Иван Проведель, пришедший в штрафную площадь соперника в компенсированное время во время стандартного положения.
В другом матче группы Е нидерландский «Фейенорд» дома обыграл шотландский «Селтик» со счетом 2:0. Хозяева во втором тайме не реализовали пенальти. Гости доигрывали встречу вдевятером после удалений на 64-й и 68-й минутах.
Встречи первого тура группового этапа Лиги чемпионов начинались с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко.
В следующем туре «Атлетико» 4 октября дома сыграет с «Фейенордом», «Лацио» в этот же день проведет выездной матч с «Селтиком».