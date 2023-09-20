Вратарь «Лацио» с русскими корнями — главный герой дня в ЛЧ. Забил уже второй гол головой за три года

Гол вратаря «Лацио» Ивана Проведеля в ворота «Атлетико» на 90+5-й минуте, позволивший римлянам уйти от поражения (1:1) — без сомнения, главное событие первого игрового дня первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Можно, наверное, сказать, что и всего тура, но в среду тоже наверняка будут удивительные события.

Конечно, это вызвало бурю эмоций и восторга. Коллега Игорь Рабинер даже назвал гол Проведеля историческим событием. Но формально это не так — вратари в истории Лиги чемпионов уже забивали. Голкипер «Лацио» стал четвертым игроком этого амплуа, кто сумел отличиться в главном еврокубке (если брать только основной турнир, без отборочных стадий).

Первым был немец Ханс-Йорг Бутт, у которого вообще три гола — и все три с пенальти. Он забивал за «Гамбург» (2000), «Байер» (2002) и «Баварию» (2009), и все три раза — в ворота «Ювентуса». Кроме Бутта, в Лиге чемпионов отправляли мяч в сетку чужих ворот нигериец Винсент Эньяма (за «Хапоэль Т-А в ворота “Лиона” в 2010-м, с 11-метрового), а также бельгиец Синан Болат из “Стандарда” (в ворота АЗ в ЛЧ-2009/2010). Болат забил с игры, в самой концовке, и его гол позволил “Стандарду” не только сравнять счет (1:1), но и занять третье место в группе и выйти в Лигу Европы, опередив как раз АЗ.

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Так что Проведель, конечно, вошел в историю — все-таки вратари не забивали в Лиге чемпионов 12 лет, с 2011-го, и его гол непосредственно повлиял на итоговый результат, но на календаре пока только сентябрь, и это всего лишь первый тур.

Если же вспоминать самый памятный вратарский гол в еврокубках, то это, пожалуй, мяч кипера «Севильи» Андреса Палопа «Шахтеру» в Кубке УЕФА-2006/07. Это была ответная игра ⅛ финала в Донецке, первая встреча в Испании завершилась вничью — 2:2. Здесь долгое время счет был 1:1, потом Элано вывел «Шахтер» вперед — 2:1, но на 90-й минуте Палоп головой после стандарта сравнял счет, переведя выяснение отношений в овертайм. Там Хавьер Чевантон приговорил опустошенный «Шахтер» — 2:3. А «Севилья» в итоге взяла трофей.

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Из недавнего же выделяется, конечно, гол вратаря «Ливерпуля» Алиссона «Вест Бромвичу» в концовке сезона-2020/21. Тогда красные отчаянно старались попасть в топ-4, нужно было только побеждать, и на 90+4-й минуте при счете 1:1 на розыгрыш углового прибежал даже Алиссон. И забил, посвятив гол недавно скончавшемуся отцу. Момент был невероятно эмоциональный. А «Ливерпуль» в итоге попал в Лигу чемпионов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239394&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Может показаться, что я как-то принижаю достижение Проведеля, но это вовсе не так. Вратарь «Лацио» — герой дня и невероятный молодец, просто в буре восторгов нужно лишь подчеркнуть, что, во-первых, его гол не уникален в плане истории, а, во-вторых, с турнирной точки зрения были мячи и важнее. Но это по состоянию на здесь и сейчас, реальная ценность гола Проведеля станет понятна только в декабре, когда завершится групповой этап.

Но есть одна причина, которая делает мяч в ворота «Атлетико» чем-то невероятным, — это уже второй гол в карьере Проведеля. И первый тоже был забит с игры ударом головой в самой концовке матча — в феврале 2020-го, выступая за «Юве Стабия», он сравнял счет в матче с «Асколи» в серии В (2:2). Возможно, помогает то, что до 15 лет Проведель играл на позиции нападающего и только потом встал в ворота.

В России 29-летний голкипер получил широкую известность два года назад, когда играл за «Специю». Лигурийцы как раз вышли в серию А и успешно боролись там за выживание, а Проведель играл в основе, и делал он это очень даже неплохо. Впрочем, обратили на него внимание не из-за его футбольных качеств, а из-за происхождения — мама вратаря русская, а сам он регулярно приезжал в Россию.

Вратарь «Лацио» Иван Проведель бежит праздновать забитый гол | Источник: Reuters

«Я родился в маленьком городке Чекини, близ провинции Порденоне. На самом деле моя мама — русская, она родилась в Москве, а мой отец — итальянец. Я знаю русский язык, понимаю его, но мне комфортнее общаться на английском — я просто чаще его использую. Да и футбольных терминов назвать не смогу. А вот если надо поддержать диалог, когда меня спросят: “Как дела?” — то пожалуйста. Но вообще на русском говорю только с некоторыми в семье: например, в детстве общался с бабушкой — она жила с нами в Порденоне и на итальянском не говорила. А потом она уехала в Москву, а я — играть за “Удинезе”. Все детство я провел в Италии, в Москву приезжал уже в более взрослом возрасте. Как раз чтобы навещать бабушку. До сих пор с любовью и улыбкой вспоминаю, как она учила со мной русский язык. А еще она готовила мне почти все блюда русской кухни. Помню, что из мясных блюд любил гуляш. Но главный фаворит — блинчики! Они были по вторникам, но я готов их есть на завтрак, обед и ужин каждый день. Ха-ха!» — рассказывал Проведель в интервью «Чемпионату».

И да, кипер Иван тоже классный — после того сезона в «Специи» он пошел на повышение в «Лацио», где в прошлом чемпионате отыграл 21 матч на ноль (больше всех в лиге), и это повторение рекорда серии А (до него последний раз 21 сухой матч был у Джиджи Буффона в сезоне-2015/16).