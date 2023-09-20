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19:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Здесь легко не бывает». Томасов — о выездном матче с загребским «Динамо»

Хорватский полузащитник «Астаны» Марин Томасов прокомментировал предстоящую встречу с загребским «Динамо» в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций. Гостевой матч пройдет уже завтра, 21 сентября, передают Vesti.kz.

Астана
Динамо ЗЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

— Что сказать? Будет тяжело, мы приехали сюда отдать всего себя. Попробовать выиграть и забрать три очка.

— Каковы эмоции перед завтрашней игрой? С одной стороны, ты снова сыграешь дома, с другой стороны, «Динамо» — самый сложный соперник в твоей карьере (21 матч — ноль голов — Прим. автора).

— Каждая игра — это что-то новое. Конечно, когда приезжаешь сюда, то легко не бывает. Дай бог, у нас все получится.

— В прошлый раз, когда «Астана» играла здесь, «Динамо» выиграло со счетом 4:0…

— Последняя игра в Загребе — это была совсем другая встреча. «Динамо» показало себя сильной командой, но мы готовы к матчу. Надеемся, что у нас получится добиться здесь хорошего результата, чтобы дальше хорошо играть в группе.

— Через три дня после этой игры вас ждет важнейшая встреча в чемпионате с «Ордабасы». Вы готовы психологически и физически к таким нагрузкам?

— Я готов. Но тренер решает, буду ли я играть (смеется). Я буду готов на 100 процентов. Этот вопрос лучше задавайте тренеру.

— Какая атмосфера в команде?

— Атмосфера хорошая. Мы готовимся дать бой, показать хорошую игру. Лига конференций — хороший турнир для «Астаны». Мы постараемся выиграть как можно больше матчей.

Напомним, что матч «Динамо» — «Астана» начнется в ночь с четверга на пятницу, в 01:00 по времени Астаны.

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