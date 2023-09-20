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20:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Игроки хотят реванш». Бабаян озвучил настрой «Астаны» на матч с «Динамо»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян поделился ожиданиями от старта команды в групповом этапе Лиги конференций. Столичный клуб на выезде сыграет с загребским «Динамо», сообщают Vesti.kz.

Астана
Динамо ЗЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

— Жребий сложился так, что мы второй раз за год оказались в Загребе. У «Динамо» команда высокого уровня, была в пяти минутах от Лиги чемпионов. Но мы завтра будем стараться показать другой футбол и добиться положительного результата.

— В воскресенье важный матч с «Ордабасы» в чемпионате. Будет ли завтра второй состав на поле?

— У нас задача номер один — это группа Лиги конференций. У нас уже был такой опыт в 2015 году, когда в Лиге чемпионов на один матч мы отправили неоптимальный состав. Но сейчас ситуация другая. Мы так старались попасть в эту группу. Поэтому завтра не сыграет второй состав, будут играть те, кто будет лучше готов.

— Есть ли в команде настрой на реванш?

— Бросается в глаза то, что отсутствует давление, которое было перед квалификационными матчами с «Динамо». У игроков горят глаза, они хотят реванша. Сегодня мы посмотрим еще на тренировке. Однако понимаем, что «Динамо» — очень сильная команда. Жребий сложный, попали в одну группу. Но надеемся, что ребята покажут завтра характер.

— Каково это — сыграть с одной командой четыре раза за два месяца?

— Для меня это первый подобный опыт в Европе. В этом плане есть небольшое преимущество у «Динамо», так как они играют дома. Но мы знаем силу соперников, постараемся подкорректировать нашу игру. Все будет решаться на поле, а уже после игры можно будет сказать, было ли легко, или нет.

— Как оцените функциональную подготовку команды? Все-таки плотный график, еще и много сборников…

— Слава богу, проблем нет. У нас было много матчей, сейчас плотный график, особенно с перенесенными матчами. Проблема только в том, что Габышев трамировался, а Марочкин не восстановился.

— А сложно ли эмоционально, с учетом перелетов, количества матчей и прочего?

— Эмоционально сложно, летишь сюда семь часов, потом стараешься сыграть на не лучшем поле. Но определенный опыт у нас уже есть.

Матч между «Динамо» и «Астаной» пройдет в столице Хорватии в ночь с четверга на пятницу. Стартовый свисток прозвучит в 01:00 по времени Астаны.

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