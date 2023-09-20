Беллингем принес «Реалу» победу в матче Лиги чемпионов на 94-й минуте

Встреча группы С прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, отличился Джуд Беллингем (90+4). В стартовом составе «Униона» на поле вышел арендованный у московского «Спартака» полузащитник Алекс Крал.

Берлинский «Унион» является дебютантом Лиги чемпионов. До этого клуб принимал участие в групповом этапе Лиги конференций (2021/22) и Лиги Европы (2022/23). Мадридцы — 14-кратные победители Лиги чемпионов.