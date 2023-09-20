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20 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Беллингем принес «Реалу» победу в матче Лиги чемпионов на 94-й минуте

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Реал» обыграл немецкий «Унион» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Пресс-служба ФК "Реал"

Встреча группы С прошла в Мадриде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, отличился Джуд Беллингем (90+4). В стартовом составе «Униона» на поле вышел арендованный у московского «Спартака» полузащитник Алекс Крал.

Берлинский «Унион» является дебютантом Лиги чемпионов. До этого клуб принимал участие в групповом этапе Лиги конференций (2021/22) и Лиги Европы (2022/23). Мадридцы — 14-кратные победители Лиги чемпионов.

В матче группы А датский «Копенгаген» в меньшинстве упустил на выезде победу над турецким «Галатасараем» (2:2).

Реал
1:0
Первый тайм: 0:0
Унион Б
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