Беллингем принес «Реалу» победу в матче Лиги чемпионов на 94-й минуте

Футбол, Лига чемпионов, Группа C20.09.2023, 19:45 (МСК UTC+3)Santiago Bernabeu, 65207 зрителей
|25
|Кепа Аррисабалага
|1
|Фредерик Реннов
|4
|Давид Алаба
|4
|Диогу Лейте
|22
|Антонио Рюдигер
|5
|Данило Дуки
|5
|Джуд Беллингем
|18
|Йосип Юранович
|11
|Родригу
|6
|Робин Гозенс
|14
|Хосе Луис Санмартин Хоселу
|33
|Алекс Крал
|17
|Лукас Васкес
|23
|Леонардо Бонуччи
80′
|6
|Фернандес Иглесиас Начо
73′
|3
|Пауль Йеккель
|20
|Франсиско Гарсия
|20
|Аисса Лайдуни
66′
|10
|Лука Модрич
81′
|7
|Брэнден Ааронсон
|21
|Браим Диас
|29
|Люка Тузар
1′83′
|12
|Эдуардо Камавинга
66′
|36
|Алеша Кемляйн
|8
|Тони Кроос
|17
|Кевин Беренс
66′
|18
|Орельен Тшуамени
37′66′
|10
|Кевин Фолланд
|15
|Федерико Вальверде
|27
|Шеральдо Беккер
80′
|11
|Давид Датро Фофана
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|28
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|16
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Эспен Эскос(Норвегия)